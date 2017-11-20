Выпавший снег и гололедица осложнили движение в Москве, с пятницы ожидаются сильные снегопады

Пробки в Москве достигли семи баллов из-за выпавшего снега, сообщает сервис "Яндекс.Пробки" в своем Twitter
. "Даже небольшой снег при отрицательной температуре заметно осложняет дорожное движение. Уже +1 балл к обычным пробкам, и в ближайшие часы снег не прекратится", - говорится в сообщении.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие пять часов ожидаются серьезные затруднения на дорогах. Центр организации дорожного движения посоветовал москвичам пользоваться общественным транспортом, "который полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях и работает в штатном режиме". Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резкого торможения.
Гидрометцентр со своей стороны скорректировал прогноз
на неделю и выпустил предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоусловий. "Текущие расчеты показали, что циклон все-таки выйдет к Центральному федеральному округу в пятницу, 1 декабря", - сообщил "Интерфаксу"
директор Гидрометцентр Роман Вильфанд.
С пятницы ожидается снег, местами сильный и с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, метель. Порывы ветра достигнут 20-23 метров в секунду. Температура воздуха - от минус трех до плюс двух. Непогода начнется днем 1 декабря, продлится всю ночь на субботу и 2 декабря.
Напомним, накануне "Яндекс" выпустил исследование, показавшее, что пробки внутри загруженность улиц в центре Москвы существенно выросла за последние пять лет, а внутри Садового кольца ситуация с пробками самая плохая с 2013 года
. В ЦОДД заявили, что подобные выводы указывают на возросшую привлекательность центра столицы
.