NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
ноября
pda
Поиск
Архив

Выпавший снег и гололедица осложнили движение в Москве, с пятницы ожидаются сильные снегопады
28 ноября 2017 г. | Время публикации 13:48 | Последние изменения 18:02
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
 
Global Look Press
Пробки в Москве достигли семи баллов из-за выпавшего снега, сообщает сервис "Яндекс.Пробки" в своем Twitter. "Даже небольшой снег при отрицательной температуре заметно осложняет дорожное движение. Уже +1 балл к обычным пробкам, и в ближайшие часы снег не прекратится", - говорится в сообщении.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие пять часов ожидаются серьезные затруднения на дорогах. Центр организации дорожного движения посоветовал москвичам пользоваться общественным транспортом, "который полностью готов к работе в неблагоприятных погодных условиях и работает в штатном режиме". Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резкого торможения.

Гидрометцентр со своей стороны скорректировал прогноз на неделю и выпустил предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоусловий. "Текущие расчеты показали, что циклон все-таки выйдет к Центральному федеральному округу в пятницу, 1 декабря", - сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентр Роман Вильфанд.

С пятницы ожидается снег, местами сильный и с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильный гололед, метель. Порывы ветра достигнут 20-23 метров в секунду. Температура воздуха - от минус трех до плюс двух. Непогода начнется днем 1 декабря, продлится всю ночь на субботу и 2 декабря.

Напомним, накануне "Яндекс" выпустил исследование, показавшее, что пробки внутри загруженность улиц в центре Москвы существенно выросла за последние пять лет, а внутри Садового кольца ситуация с пробками самая плохая с 2013 года. В ЦОДД заявили, что подобные выводы указывают на возросшую привлекательность центра столицы .
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
"Яндекс" назвал дорожную ситуацию внутри Садового кольца самой плохой за последние пять лет
27 ноября 2017 г.
"Яндекс" назвал дорожную ситуацию внутри Садового кольца самой плохой за последние пять лет
По оценке компании, в целом пробок в Москве стало несколько меньше, чем пять лет назад, но в центре картина совершенно другая. В этом году пробки, занимавшие более 75 процентов протяженности Садового кольца, возникали 54 раза.
27 ноября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.11.2017   21:53
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 28 ноября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>