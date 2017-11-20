Прокуратура признала незаконными действия мэрии, сорвавшей митинг природозащитников в Сокольниках Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



На сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ)



Согласно регламенту проведения мероприятий, опубликованному на сайте парка "Сокольники", чиновников не нужно даже специально уведомлять о митинге в "гайд-парке", если его численность не превышает 1500 человек. С департаментом региональной безопасности и префектурой идет лишь "взаимодействие и обмен информацией". Таким образом, когда городские власти отказали согласовывать митинг природозащитников, они фактически превысили свои должностные полномочия.



Одной из главных тем того митинга должна была стать ситуация вокруг строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье. Противники МСЗ неоднократно подавали в мэрию заявки на акции в разных районах Москвы, но постоянно получали отказы. "В конечном счете мы уже морально устали и согласились на проведение митинга в Сокольниках. Понятно, что это одна из самых неудачных площадок, но мы понимали, что там точно не откажут", - рассказывал один из организаторов митинга Алексей Холкин.



Несмотря на то, что отказ властей был незаконным, устроители митинга все-таки побоялись его проводить во избежание проблем. Цинизм всей этой ситуации заключался еще и в том, что нынешний год в России объявлен Годом экологии. На этот факт обратили внимание и в СПЧ. "В существующих условиях коренного реформирования отрасли обращения с отходами потребления крайне необходим постоянный и максимально открытый диалог власти с населением", - заявили правозащитники.



В январе "Гринпис России" сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии. По предварительным данным, заводы построят в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Несколько митингов против этих предприятий прошло в Московской области. Участники отмечали, что мусоросжигательные заводы позиционируются как современные технологии, но сжигание вредно и опасно, а также грозит жителям столицы Столичная прокуратура признала неправомерным запрет на проведение митинга в защиту экологических прав граждан, который должен был состояться 21 октября в "гайд-парке" Сокольников. Организаторы акции, напомним, сперва получили письмо о согласовании мероприятия, а 16 октября руководство парка направило второе уведомление - уже с отказом, "по решению департамента региональной безопасности Москвы".На сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ) отмечается , что в связи с выявленным нарушением директору парка "Сокольники" внесено представление об устранении нарушений закона. Правозащитники также раскритиковали позицию администрации парка, поскольку она "не только нарушает законодательство, но и подрывает доверие населения к власти, усиливает социальную напряженность".Согласно регламенту проведения мероприятий, опубликованному на сайте парка "Сокольники", чиновников не нужно даже специально уведомлять о митинге в "гайд-парке", если его численность не превышает 1500 человек. С департаментом региональной безопасности и префектурой идет лишь "взаимодействие и обмен информацией". Таким образом, когда городские власти отказали согласовывать митинг природозащитников, они фактически превысили свои должностные полномочия.Одной из главных тем того митинга должна была стать ситуация вокруг строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Подмосковье. Противники МСЗ неоднократно подавали в мэрию заявки на акции в разных районах Москвы, но постоянно получали отказы. "В конечном счете мы уже морально устали и согласились на проведение митинга в Сокольниках. Понятно, что это одна из самых неудачных площадок, но мы понимали, что там точно не откажут", - рассказывал один из организаторов митинга Алексей Холкин.Несмотря на то, что отказ властей был незаконным, устроители митинга все-таки побоялись его проводить во избежание проблем. Цинизм всей этой ситуации заключался еще и в том, что нынешний год в России объявлен Годом экологии. На этот факт обратили внимание и в СПЧ. "В существующих условиях коренного реформирования отрасли обращения с отходами потребления крайне необходим постоянный и максимально открытый диалог власти с населением", - заявили правозащитники.В январе "Гринпис России" сообщил, что к 2021 году в Подмосковье собираются построить четыре мусоросжигательных завода в рамках проекта "Чистая страна". В июне президент Владимир Путин подтвердил это во время прямой линии. По предварительным данным, заводы построят в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Несколько митингов против этих предприятий прошло в Московской области. Участники отмечали, что мусоросжигательные заводы позиционируются как современные технологии, но сжигание вредно и опасно, а также грозит жителям столицы кислородным голоданием



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