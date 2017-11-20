Владельцев крупнейшей в Европе подмосковной свалки заподозрили в выводе средств

8 ноября 2017 г. На директора крупнейшей в Европе свалки, расположенной в Подмосковье, завели уголовное дело

Директор полигона "Тимохово" в Ногинском районе Константин Манегин стал фигурантом дела о незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере. Манегин находится под домашним арестом.