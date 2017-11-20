Владельцев крупнейшей в Европе подмосковной свалки заподозрили в выводе средств

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свалки "Тимохово" в Ногинском районе Подмосковья на причастность к выводу средств через сеть фирм. Об этом пишет РБК
со ссылкой на источники в прокуратуре и близкие к следствию. По их данным, полигон "Тимохово" без конкурса заключал договоры с фирмами, в том числе теми, учредителем и директором которых был 27-летний совладелец свалки Антон Манегин.
"Следствие не исключает, что по договорам с этими компаниями, заключенными по завышенным ценам, выводились средства ОАО "Полигон "Тимохово", - сообщил источник издания. За два года только с одной из фирм Манегина-младшего было заключено контрактов более чем на 1 миллиард рублей. В рамках расследования были проведены обыски на полигоне и в офисах.
В 2016 году Антон Манегин приобрел 25 процентов акций полигона, принадлежавших правительству Москвы. Помимо него в аукционе участвовала фирма его отца Константина Манегина, который сейчас отбывает домашний арест по статье "Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере". По словам главы Ногинского района Игоря Красавина, сейчас "Тимохово" "сугубо частное предприятие".
Константин Манегин возглавлял полигон с 1996 года, ему присвоено звание почетного гражданина Ногинского района. "Тимохово" - крупнейший мусорный полигон в Европе, но из-за высоких тарифов принимает меньше отходов, чем может. Манегин объяснял расценки тем, что свалка обладает уникальным комплексом очистных сооружений. Ранее претензии к свалке неоднократно предъявлял Роспотребнадзор, но предписания ведомства не выполнялись.