"Жилищник" выселил своих сотрудников из "дома-призрака" после рейда депутатов Красносельского района Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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О ситуации с



По его словам, на днях "Жилищник" экстренно начал освобождать квартиры в захваченном доме и переселил своих работников теперь уже на законных основаниях в общежитие на улице Ольховской. "Это общежитие - двухэтажное здание, которое находится на балансе ГБУ. Комнаты предоставлены как одиноким сотрудникам, так и семейным парам. Не пятизвездочный отель, конечно, но в целом нормальные условия для жизни. Чисто, сухо, тепло; пропускной режим с охраной", - отметил оппозиционер.



В то же время политик признал, что в социальных сетях ходят слухи о том, что после расселения аварийного дома некоторые работники "Жилищника" якобы оказались на улице вместе с детьми. Депутатская проверка этот факт не подтвердила, однако данная информация по просьбе Ильи Яшина все равно взята на контроль уполномоченным по правам ребенка в Москве Евгением Бунимовичем.



Сегодня в Красносельком районе состоится совет депутатов, куда были приглашены представители "Жилищника", руководство управы и полиция. "Ко всем есть вопросы. Во-первых, хотим понять, кто конкретно несет ответственность за самозахват аварийного дома и, вероятно, незаконное пользование услугами ЖКХ. Во-вторых, направим запрос в МВД с требованием возбудить уголовное дело, в связи с выявленным нарушением закона. В-третьих, уточним ситуацию с расселением работников "Жилищника". Проконтролируем, чтобы никого не выкинули на улицу и всех обеспечили нормальным легальным жильем", - заявил Яшин. Аварийный дом в Красносельском районе, в котором "Жилищник" организовал незаконное общежитие для своих сотрудников, полностью расселили после того, как туда наведались муниципальные депутаты из команды оппозиционера Ильи Яшина. Впрочем, как пишет Яшин на своей странице в Facebook , к настоящему моменту не ясно, понес ли кто-то ответственность за самозахват здания и незаконное пользование услугами ЖКХ.О ситуации с "домом-призраком" , который по документам был признан аварийным и расселен еще в 2005 году, стало известно на минувшей неделе. Муниципальные депутаты обнаружили, что в этом доме без каких-либо законных оснований проживают приехавшие из регионов россияне, а также граждане Киргизии. У всех были заключены трудовые договоры с "Жилищником". "Мало того, что мы имеем дело с наглым самоуправством. Они ведь еще и своих работников подвергают опасности: людей поселили в доме, где по стенам идут трещины и с потолка отваливаются куски", - возмущался Яшин.По его словам, на днях "Жилищник" экстренно начал освобождать квартиры в захваченном доме и переселил своих работников теперь уже на законных основаниях в общежитие на улице Ольховской. "Это общежитие - двухэтажное здание, которое находится на балансе ГБУ. Комнаты предоставлены как одиноким сотрудникам, так и семейным парам. Не пятизвездочный отель, конечно, но в целом нормальные условия для жизни. Чисто, сухо, тепло; пропускной режим с охраной", - отметил оппозиционер.В то же время политик признал, что в социальных сетях ходят слухи о том, что после расселения аварийного дома некоторые работники "Жилищника" якобы оказались на улице вместе с детьми. Депутатская проверка этот факт не подтвердила, однако данная информация по просьбе Ильи Яшина все равно взята на контроль уполномоченным по правам ребенка в Москве Евгением Бунимовичем.Сегодня в Красносельком районе состоится совет депутатов, куда были приглашены представители "Жилищника", руководство управы и полиция. "Ко всем есть вопросы. Во-первых, хотим понять, кто конкретно несет ответственность за самозахват аварийного дома и, вероятно, незаконное пользование услугами ЖКХ. Во-вторых, направим запрос в МВД с требованием возбудить уголовное дело, в связи с выявленным нарушением закона. В-третьих, уточним ситуацию с расселением работников "Жилищника". Проконтролируем, чтобы никого не выкинули на улицу и всех обеспечили нормальным легальным жильем", - заявил Яшин.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 ноября 2017 г. "Жилищник" втихую заселил своих рабочих в аварийный дом в Красносельском районе

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