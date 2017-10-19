Живодерка из Москвы опубликовала шокирующее видео с избиением кота за порванные шторы Рубрики: Общество

Global Look Press



"По факту размещенного в Сети видео проводится проверка", - сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.



На видеоролике женщина сначала кусает кота, затем избивает его руками, а потом кидает животное об стену. Свои действия она комментирует так: кот по имени Томас якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов.



Как выяснили пользователи социальной сети "Вконтакте", скандальное видео было размещено на странице









На данный момент среди десятка видеороликов, выложенных ей,



Согласно 245-й статье Уголовного кодекса РФ является преступлением "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев". Московская полиция проводит проверку по факту размещенного в интернете видео, на котором женщина жестоко обращается с котом."По факту размещенного в Сети видео проводится проверка", - сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.На видеоролике женщина сначала кусает кота, затем избивает его руками, а потом кидает животное об стену. Свои действия она комментирует так: кот по имени Томас якобы порвал шторы за 25 тысяч долларов.Как выяснили пользователи социальной сети "Вконтакте", скандальное видео было размещено на странице Светланы Дараселия На данный момент среди десятка видеороликов, выложенных ей, есть и тот , где она сняла избиение кота.Согласно 245-й статье Уголовного кодекса РФ является преступлением "жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев".



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