Три человека погибли при пожаре в бытовке на Нагатинской набережной

Утром 28 октября после тушения пожара в заброшенной строительной бытовке на Нагатинской набережной были обнаружены тела двоих мужчин и одной женщины.
Об этом Агентству городских новостей "Москва"
сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.
В настоящее время следствие начало проверку по факту гибели людей. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.