Три человека погибли при пожаре в бытовке на Нагатинской набережной Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



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В настоящее время следствие начало проверку по факту гибели людей. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Утром 28 октября после тушения пожара в заброшенной строительной бытовке на Нагатинской набережной были обнаружены тела двоих мужчин и одной женщины.Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.В настоящее время следствие начало проверку по факту гибели людей. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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