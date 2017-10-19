NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
октября
pda
Поиск
Архив

Три человека погибли при пожаре в бытовке на Нагатинской набережной
28 октября 2017 г. | Время публикации 10:45
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Утром 28 октября после тушения пожара в заброшенной строительной бытовке на Нагатинской набережной были обнаружены тела двоих мужчин и одной женщины.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве.

В настоящее время следствие начало проверку по факту гибели людей. Проводятся первоначальные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причин возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.10.2017   10:42
3
06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 10:45
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>