РЖД построит офис и паркинг рядом с будущей станцией ТПК метро "Хорошевская" Рубрики: Городская инфраструктура

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



"Здесь будет располагаться на 70 тыс. кв. м многофункциональный центр из них порядка 42 тыс. кв. м. и 28 тыс. кв. м. административно-деловые здания. Перехватывающий паркинг будет располагаться в здании ТПУ, будет построен за счет средств инвесторов", - сообщил



Примерный объем вложений - 7 млрд руб. Инвестором выступает дочерняя компания РЖД "Дорстройпроект".



На первом участке ТПК протяженностью 10,5 км размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Запуск этого участка ТПК позволит улучшить транспортную ситуацию для четырех районов столицы - Хорошевского, Аэропорт, Тимирязевского и Савеловского, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити". Структура РЖД построит офис и паркинг рядом с будущей станцией метро "Хорошевская" Третьего пересадочного контура (ТПК)."Здесь будет располагаться на 70 тыс. кв. м многофункциональный центр из них порядка 42 тыс. кв. м. и 28 тыс. кв. м. административно-деловые здания. Перехватывающий паркинг будет располагаться в здании ТПУ, будет построен за счет средств инвесторов", - сообщил Агентству городских новостей "Москва" первый заместитель гендиректора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.Примерный объем вложений - 7 млрд руб. Инвестором выступает дочерняя компания РЖД "Дорстройпроект".На первом участке ТПК протяженностью 10,5 км размещаются пять станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА", "Петровский парк". Запуск этого участка ТПК позволит улучшить транспортную ситуацию для четырех районов столицы - Хорошевского, Аэропорт, Тимирязевского и Савеловского, а также значительно улучшит транспортное обслуживание делового центра "Москва-Сити".



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