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МЧС предупредило о мокром снеге, дожде и гололедице, которые ожидаются 28 октября
28 октября 2017 г. | Время публикации 12:55 | Последние изменения 13:33
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
МЧС предупредило о мокром снеге, дожде и местами гололедице в ближайший час в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, все это ожидается днем в субботу.

По информации Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды",28 октября местами в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, местами гололедица, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

В ведомстве напомнили, что при налипании мокрого снега на проводах и деревьях возможно возникновение заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.
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Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 16:15
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