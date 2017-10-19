МЧС предупредило о мокром снеге, дожде и гололедице, которые ожидаются 28 октября Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По информации Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды",28 октября местами в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, местами гололедица, сообщили



В ведомстве напомнили, что при налипании мокрого снега на проводах и деревьях возможно возникновение заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках. МЧС предупредило о мокром снеге, дожде и местами гололедице в ближайший час в Москве и Подмосковье. По данным ведомства, все это ожидается днем в субботу.По информации Федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды",28 октября местами в Москве и Московской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, местами гололедица, сообщили "Интерфаксу" в МЧС.В ведомстве напомнили, что при налипании мокрого снега на проводах и деревьях возможно возникновение заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на аварийно-опасных участках.



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