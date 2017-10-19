С 28 октября по 3 ноября закрыты три станции южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро

С 28 октября по 3 ноября в связи с работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена закрыты для пассажиров. На время ремонтных работ станция "Выхино" будет работать как конечная. В обычном режиме линия заработает 4 ноября в 05:30.
Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе департамента транспорта столицы, в течение недели поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут ходить чаще. Так, в выходные за сутки по линии пройдут 880 составов, что на 16 больше, чем в обычные выходные, а с 30 октября по 3 ноября ежедневно будут проходить по линии 1110 поездов вместо 1100 в обычные рабочие дни.
Для проезда от станций "Жулебино", "Лермонтовский проспект" и "Котельники" будут организованы
бесплатные маршруты автобусов, а также усилены все действующие маршруты. Автобусы особо большой вместимости маршрутов М1 "Метро "Лермонтовский проспект" - Метро "Выхино", М2 "Метро "Жулебино" - Метро "Выхино" и М3 "Метро "Котельники" - Метро "Кузьминки" будут курсировать в режиме метро с минимальными интервалами движения 40-50 секунд. Кроме того, дополнительные 35 автобусов усилят регулярные маршруты "Мосгортранса" в районах закрытых станций метро.
Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году, предположительно в мае
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