NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
октября
pda
Поиск
Архив

С 28 октября по 3 ноября закрыты три станции южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро
28 октября 2017 г. | Время публикации 13:15 | Последние изменения 13:43
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
С 28 октября по 3 ноября в связи с работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии станции "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метрополитена закрыты для пассажиров. На время ремонтных работ станция "Выхино" будет работать как конечная. В обычном режиме линия заработает 4 ноября в 05:30.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы, в течение недели поезда по Таганско-Краснопресненской линии будут ходить чаще. Так, в выходные за сутки по линии пройдут 880 составов, что на 16 больше, чем в обычные выходные, а с 30 октября по 3 ноября ежедневно будут проходить по линии 1110 поездов вместо 1100 в обычные рабочие дни.

Для проезда от станций "Жулебино", "Лермонтовский проспект" и "Котельники" будут организованы бесплатные маршруты автобусов, а также усилены все действующие маршруты. Автобусы особо большой вместимости маршрутов М1 "Метро "Лермонтовский проспект" - Метро "Выхино", М2 "Метро "Жулебино" - Метро "Выхино" и М3 "Метро "Котельники" - Метро "Кузьминки" будут курсировать в режиме метро с минимальными интервалами движения 40-50 секунд. Кроме того, дополнительные 35 автобусов усилят регулярные маршруты "Мосгортранса" в районах закрытых станций метро.

Подобные работы будут проведены еще раз в 2018 году, предположительно в мае.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В дни закрытия части Таганско-Краснопресненской линии усилят контроль за общественным транспортом
27 октября 2017 г.
В дни закрытия части Таганско-Краснопресненской линии усилят контроль за общественным транспортом
С 28 октября по 3 ноября на Таганско-Краснопресненской линии увеличат число поездов. А сотрудники ГКУ "Московский транспорт" будут патрулировать пересадочные узлы и остановки, освобождая их от нелегальных перевозчиков.
23 октября 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.10.2017   16:50
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 16:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>