С 28 октября по 3 ноября закрыты три станции южного участка Таганско-Краснопресненской линии метро

27 октября 2017 г. В дни закрытия части Таганско-Краснопресненской линии усилят контроль за общественным транспортом

С 28 октября по 3 ноября на Таганско-Краснопресненской линии увеличат число поездов. А сотрудники ГКУ "Московский транспорт" будут патрулировать пересадочные узлы и остановки, освобождая их от нелегальных перевозчиков.