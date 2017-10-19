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Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро планируется открыть к марту 2018 года
28 октября 2017 г. | Время публикации 18:35
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" планируется запустить в марте следующего года.

"Уже в марте следующего года мы планируем запустить пассажирское движение по участку метро до "Рассказовки". Готовность линии очень высокая, несмотря на то, что есть ряд сложных участков", - сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, основные сложности в строительстве этого радиуса метро были связаны с необходимостью перекладки инженерных коммуникаций, а также стесненными строительными площадками.

На новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии будет расположено семь станций - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".
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Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 18:35
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