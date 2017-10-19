Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро планируется открыть к марту 2018 года Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Уже в марте следующего года мы планируем запустить пассажирское движение по участку метро до "Рассказовки". Готовность линии очень высокая, несмотря на то, что есть ряд сложных участков", - сообщил



По его словам, основные сложности в строительстве этого радиуса метро были связаны с необходимостью перекладки инженерных коммуникаций, а также стесненными строительными площадками.



На новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии будет расположено семь станций - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" планируется запустить в марте следующего года."Уже в марте следующего года мы планируем запустить пассажирское движение по участку метро до "Рассказовки". Готовность линии очень высокая, несмотря на то, что есть ряд сложных участков", - сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.По его словам, основные сложности в строительстве этого радиуса метро были связаны с необходимостью перекладки инженерных коммуникаций, а также стесненными строительными площадками.На новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии будет расположено семь станций - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".



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