Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро планируется открыть к марту 2018 года

Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" планируется запустить в марте следующего года.
"Уже в марте следующего года мы планируем запустить пассажирское
движение по участку метро до "Рассказовки". Готовность линии очень высокая, несмотря на то, что есть ряд сложных участков", - сообщил "Интерфаксу"
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, основные сложности в строительстве этого радиуса метро были связаны с необходимостью перекладки инженерных коммуникаций, а также стесненными строительными площадками.
На новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии будет расположено семь станций - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".