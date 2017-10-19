В Москве прорабатывают возможность строительства четырех новых участков метро Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



"Сегодня при строительстве третьего пересадочного контура метро мы закладываем возможность проходки в будущем новых радиальных линий. Решение о сроках, количестве станций и маршрутах новой линии будет принято летом следующего года", - цитирует его заявление



По словам Хуснуллина, в настоящее время прорабатывается возможность строительства четырех новых участков метро. Речь идет о строительстве линии от станции ТПК "Хорошевская" в Рублево-Архангельское, от станции "Нижегородская" на восток, от будущей станции "Улица Новаторов" до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Также рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до поселка Северный. Решение о строительстве новых радиальных линий метро в Москве будет принято летом следующего года. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."Сегодня при строительстве третьего пересадочного контура метро мы закладываем возможность проходки в будущем новых радиальных линий. Решение о сроках, количестве станций и маршрутах новой линии будет принято летом следующего года", - цитирует его заявление "Интерфакс" По словам Хуснуллина, в настоящее время прорабатывается возможность строительства четырех новых участков метро. Речь идет о строительстве линии от станции ТПК "Хорошевская" в Рублево-Архангельское, от станции "Нижегородская" на восток, от будущей станции "Улица Новаторов" до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Также рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до поселка Северный.



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