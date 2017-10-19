NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
октября
pda
Поиск
Архив

В Москве прорабатывают возможность строительства четырех новых участков метро
28 октября 2017 г. | Время публикации 15:05 | Последние изменения 16:32
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Решение о строительстве новых радиальных линий метро в Москве будет принято летом следующего года. Об этом сегодня сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сегодня при строительстве третьего пересадочного контура метро мы закладываем возможность проходки в будущем новых радиальных линий. Решение о сроках, количестве станций и маршрутах новой линии будет принято летом следующего года", - цитирует его заявление "Интерфакс".

По словам Хуснуллина, в настоящее время прорабатывается возможность строительства четырех новых участков метро. Речь идет о строительстве линии от станции ТПК "Хорошевская" в Рублево-Архангельское, от станции "Нижегородская" на восток, от будущей станции "Улица Новаторов" до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Также рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до поселка Северный.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.10.2017   16:50
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 16:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>