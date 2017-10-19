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В Московской области на Белорусском и Горьковском направлении железной дороги погибло 3 человека
28 октября 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 12:51
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Москве проходят доследственные проверки по факту гибели трех мужчин на железной дороге в Московской области.

28 октября в первом часу ночи на переезде в районе железнодорожной станции "Павловский посад" Горьковского направления погиб мужчина 1985 года. Рядом с ним был обнаружен плеер с наушниками.

В это же время в районе станции "Одинцово" Белорусского направления при переходе железнодорожного полотна погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.

А накануне вечером на 39-м километре перегона станций "Электроугли -Храпуново" Горьковского направления проходящим электропоездом "Москва - Петушки" был смертельно травмирован мужчина 1989 года рождения,сообщили "Интерфаксу" в столичном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
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Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 16:15
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