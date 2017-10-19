В Московской области на Белорусском и Горьковском направлении железной дороги погибло 3 человека Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



28 октября в первом часу ночи на переезде в районе железнодорожной станции "Павловский посад" Горьковского направления погиб мужчина 1985 года. Рядом с ним был обнаружен плеер с наушниками.



В это же время в районе станции "Одинцово" Белорусского направления при переходе железнодорожного полотна погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.



А накануне вечером на 39-м километре перегона станций "Электроугли -Храпуново" Горьковского направления проходящим электропоездом "Москва - Петушки" был смертельно травмирован мужчина 1989 года рождения,сообщили В Москве проходят доследственные проверки по факту гибели трех мужчин на железной дороге в Московской области.28 октября в первом часу ночи на переезде в районе железнодорожной станции "Павловский посад" Горьковского направления погиб мужчина 1985 года. Рядом с ним был обнаружен плеер с наушниками.В это же время в районе станции "Одинцово" Белорусского направления при переходе железнодорожного полотна погиб мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается.А накануне вечером на 39-м километре перегона станций "Электроугли -Храпуново" Горьковского направления проходящим электропоездом "Москва - Петушки" был смертельно травмирован мужчина 1989 года рождения,сообщили "Интерфаксу" в столичном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.



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