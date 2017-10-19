Следующие в Москву электрички не будут останавливаться на станциях "Моссельмаш", "НАТИ" и "Петровско-Разумовское" Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru



Как сообщили



На время проведения ремонтных работ между станцией "Ховрино" и станцией МЦК "Лихоборы" будет запущен бесплатный автобус, который будет курсировать с 7:30 до 19:00 субботы с периодичностью 5-10 минут. В связи с работами по модернизации железнодорожного пути на участке "Ховрино" -"Москва" Тверского направления железной дороги на территории Москвы пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на остановочных пунктах "Моссельмаш", "НАТИ" и "Петровско-Разумовское" Октябрьской железной дороги.Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, чтобы попасть на эти остановочные пункты пассажирам необходимо будет проехать до платформы "Останкино" и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. При этом оформлять новый билет не потребуется — будут действительны проездные документы от станций, расположенных на участке Тверь (Конаково) - "Моссельмаш", до остановочных пунктов "Моссельмаш", "НАТИ" и "Петровско-Разумовское". Помимо этого, пассажиры с билетами до указанных остановочных пунктов смогут бесплатно доехать до Ленинградского вокзала.На время проведения ремонтных работ между станцией "Ховрино" и станцией МЦК "Лихоборы" будет запущен бесплатный автобус, который будет курсировать с 7:30 до 19:00 субботы с периодичностью 5-10 минут.



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