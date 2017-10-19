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Следующие в Москву электрички не будут останавливаться на станциях "Моссельмаш", "НАТИ" и "Петровско-Разумовское"
28 октября 2017 г. | Время публикации 16:15 | Последние изменения 16:30
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
В связи с работами по модернизации железнодорожного пути на участке "Ховрино" -"Москва" Тверского направления железной дороги на территории Москвы пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на остановочных пунктах "Моссельмаш", "НАТИ" и "Петровско-Разумовское" Октябрьской железной дороги.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, чтобы попасть на эти остановочные пункты пассажирам необходимо будет проехать до платформы "Останкино" и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. При этом оформлять новый билет не потребуется — будут действительны проездные документы от станций, расположенных на участке Тверь (Конаково) - "Моссельмаш", до остановочных пунктов "Моссельмаш", "НАТИ" и "Петровско-Разумовское". Помимо этого, пассажиры с билетами до указанных остановочных пунктов смогут бесплатно доехать до Ленинградского вокзала.

На время проведения ремонтных работ между станцией "Ховрино" и станцией МЦК "Лихоборы" будет запущен бесплатный автобус, который будет курсировать с 7:30 до 19:00 субботы с периодичностью 5-10 минут.
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Суббота, 28 октября 2017 г. // Последняя новость 16:15
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