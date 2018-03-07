МГУ объявил о закрытии незаконной свалки отходов, "спрятавшейся" за зданием библиотеки вуза

Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова закрыл несанкционированную свалку, образовавшуюся за зданием фундаментальной библиотеки вуза на участке, предоставленном учреждению властями города в бессрочное пользование, сообщает "Интерфакс"
. Накануне сообщалось, что столичная прокуратура из-за этой свалки внесла представление
ректору МГУ Виктору Садовничему.
"В целях выполнения предписаний органов власти и с учетом
многочисленных жалоб студентов и жителей прилегающих домов Московский университет заключил соглашения об охране указанной территории, недопущению ввоза мусора на данную территорию и его сжиганию, очистке территории", - заявили агентству в пресс-службе университета.
В МГУ также утверждают, что проверка, в ходе которой проверяющие органы обнаружили свалку, была инициирована самим университетом. Вскоре после этого приспособления для сжигания мусора и сама свалка были "незамедлительно разрушены спецтехникой", а въезд на территорию запрещен. Руководство университета также решило установить на участке стационарные КПП со шлагбаумами.
В университете подчеркнули, что МГУ не ведет хозяйственную деятельность на территории, где образовалась свалка, и постоянных объектов вуза там пока нет. В будущем там должен расположиться технологический центр "Воробьевы горы".
Как сообщалось накануне, прокуратура установила, что руководство университета в нарушение Земельного кодекса допустило нецелевое использование участка. В марте жители Раменок жаловались
, что там работают мусоросжигательные печи. Полиция провела проверку и возбудила административное дело, а Госинспекция обязала МГУ привести территорию в порядок.
Ранее СМИ неоднократно писали, что на этой заброшенной территории, известной как "Шанхай", процветают мастерские по переделке угнанных автомобилей, общежития, магазины и столовые для мигрантов. Прокуратура незаконных жильцов не нашла, но "в связи с возможностью их незаконного нахождения на земельном участке" направила информацию в ОМВД по району Раменки.
На этой неделе в "Шанхае" начался массовый снос
гаражей, их владельцы заявили, что подрядчик сноса действует "под прикрытием договора с МГУ на уборку территории".