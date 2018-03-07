МГУ объявил о закрытии незаконной свалки отходов, "спрятавшейся" за зданием библиотеки вуза

28 апреля 2018 г. Прокуратура потребовала от ректора МГУ убрать нелегальную свалку, на которую жаловались жители

Руководство университета в нарушение Земельного кодекса допустило нецелевое использование участка за фундаментальной библиотекой, полученного в бессрочное пользование. Ректору МГУ внесено представление.