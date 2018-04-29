

Синоптики предупредили москвичей о потенциально опасной погоде 30 апреля Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Ночью в Москве ожидается небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура в ночные часы опустится до 8-10 градусов (по области 5-10), днем воздух прогреется до 20-22 градусов (по области 18-23), сообщается на



Ночью ожидается южный ветер, 2-7 метров в секунду, а днем - юго-западный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду. При этом при грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, предупредили синоптики. Специалисты Гидрометцентра России объявили "желтый" (потенциально опасный) уровень погодной опасности для столичного региона 30 апреля из-за сильного ветра. Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра в понедельник могут достигать 17 метров в секунду.Ночью в Москве ожидается небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. Температура в ночные часы опустится до 8-10 градусов (по области 5-10), днем воздух прогреется до 20-22 градусов (по области 18-23), сообщается на сайте Гидрометцентра.Ночью ожидается южный ветер, 2-7 метров в секунду, а днем - юго-западный с переходом на северный, 5-10 метров в секунду. При этом при грозе порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, предупредили синоптики.



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