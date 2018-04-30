Парковка в Москве на время праздников стала бесплатной Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



При этом на дорогах города будут введены некоторые ограничения. Как отмечает



Кроме того, с 11:00 до 15:00 движение будет закрыто на Калужской площади, Большой Якиманке и Большой Полянке, на Малом и Большом Каменном мостах, а также на Театральной площади. На всех участках движение будет открываться по мере прохождения колонн. Парковка в Москве с воскресенья, 29 апреля, стала бесплатной. Данная акция, приуроченная к общероссийскому Празднику весны и труда, продлится до 2 мая включительно. Кроме того, бесплатно припарковаться можно будет и в День победы 9 мая, заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на заседании президиума столичного правительства.При этом на дорогах города будут введены некоторые ограничения. Как отмечает РИА "Новости" , 1 мая в центре Москвы перекроют движение из-за праздничных демонстраций. С 6:30 нельзя будет проехать по Ильинке, Варварке, Васильевскому спуску, Москворецкому мосту, с 9:00 - по Тверской улице, Охотному ряду и Моховой.Кроме того, с 11:00 до 15:00 движение будет закрыто на Калужской площади, Большой Якиманке и Большой Полянке, на Малом и Большом Каменном мостах, а также на Театральной площади. На всех участках движение будет открываться по мере прохождения колонн.



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