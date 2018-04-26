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Дуров призвал москвичей на митинг против Роскомнадзора
29 апреля 2018 г. | Время публикации 17:52
Рубрики: Общество  
 
Павел Дуров | Global Look Press
Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" призыв к москвичам выйти на митинг за свободу интернета и против Роскомнадзора, препятствующего развитию отечественных технологий и цифровому прогрессу. Он подчеркнул, что этот шанс выразить свою позицию - "исторический", а другого уже может не быть.

"Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас - наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках. Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье - полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории", - заявил Дуров.

На странице мероприятия отмечается, что Роскомнадзор своей кампанией по блокировке Telegram нарушает нормы Конституции РФ и фундаментальные права и свободы человека: "Блокировки, цензура и уголовные преследования за лайки и репосты недопустимы. Единственными реальными результатами "блокировки" будут только рост угрозы национальной безопасности, долгосрочный ущерб экономике и изоляция России от прогресса".

По словам организаторов, методы, которые власть развивает интернет, и новые законы о соцсетях не оставляют надежд, что ситуация разрешится сама собой. "Если вы используете Telegram, поддерживаете свободу слова, вас достали блокировки, вы за свободный интернет и цифровой прогресс - приходите на митинг", - говорится в публикации.

Митинг состоится в понедельник, 30 апреля, в 14:00 на проспекте Академика Сахарова. Сбор начнется в 13:00 по адресу: улица Маши Порываевой, дом 38. Отметим, что мероприятие согласовано с московской мэрией.

Решение суда о блокировке Telegram было вынесено по иску Роскомнадзора, поданному 6 апреля. Суд постановил ограничить доступ к мессенджеру немедленно до исполнения сервисом обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram. В рамках борьбы с мессенджером под блокировку попало около 18 миллионов IP-адресов Amazon, Google, Microsoft и других компаний. Telegram при этом остается доступен за счет изменения IP-адресов. В результате операторы блокируют подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Ранее совет Общества научных работников опубликовал обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором выразил возмущение массовые перебоями в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram.
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