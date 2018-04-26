Минтранс пояснил новые правила поведения в аэропортах, показавшиеся москвичам чрезмерно жесткими

26 апреля 2018 г. В трех аэропортах столичного региона ввели штрафы за переодевание в туалете и сидение на полу

Мособлдума по просьбе представителей аэропортов, расположенных на территории Подмосковья, ввела ответственность за нарушение правил поведения в Шереметьево, Домодедово и Жуковском. Штрафы составляют от 100 до 5 тысяч рублей.