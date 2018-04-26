Минтранс пояснил новые правила поведения в аэропортах, показавшиеся москвичам чрезмерно жесткими

Подмосковное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры опубликовало на своем сайте
пояснение к введенным недавно новым нормам
поведения в аэропортах. В ведомстве подчеркнули, что все изменения направлены на повышение комфорта и безопасности пассажиров. У многих жителей столицы ранее, напротив, сложилось впечатление
, будто им навязывают "правила для смердов".
В Минтрансе, в частности, отметили, что запрет сидеть или лежать на полу и ступеньках не распространяется на пассажиров с авиабилетами. В правилах говорится: "Запрещено находиться в лежачем положении на креслах, лавках, сиденьях, напольном покрытии, ступенях и лестничных площадках, а также сидеть на напольном покрытии, ступенях, лестничных площадках использовать специально выделенные места для инвалидов и маломобильных лиц, предусмотренные в залах ожидания, за исключением случаев использования их пассажирами и маломобильными лицами".
Данная мера направлена на борьбу с попрошайками, а также "лицами, осуществляющими предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приводящих к опасным для потребителя последствиям". "Так, на территории аэропорта очень часто осуществляют свою деятельность зазывалы, из-за которых иностранцы, прибывшие в страну, едут на такси но тарифам, превышающим в 50 раз реальные", - рассказали в ведомстве. Прежнее законодательство исключало возможность привлечения таких лиц к административной ответственности.
Запрет на использование багажных тележек и детских колясок на эскалаторах связан с безопасностью пассажиров. При необходимости попасть на другой этаж граждане всегда могут воспользоваться лифтом. Что касается запрета на переодевание и стирку, то он касается только "неустановленных для этого мест".
Как ранее отмечал председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев, новые правила затронут всех, кто находится на территории и в 30-метровой зоне аэропорта. Разрабатывало правила Министерство транспорта Московской области. Нарушение правил грозит штрафами от 100 рублей до пяти тысяч рублей, для должностных и юридических лиц - выше.
В Домодедово поддержали ужесточение правил поведения: "В целом мы приветствуем инициативы, которые призваны способствовать повышению комфорта с учетом интересов всех гостей аэропорта". Во "Внуково", куда новые правила пока не распространяются, сообщили, что хотели бы их введения у себя. "Они в первую очередь направлены на то, чтобы регулировать ту часть гостей, которые относятся к лицам без определенного места жительства. Нельзя сказать, что здесь их толпы, но пассажирам такие люди приносят неприятные ощущения", - отметили в аэропорту.