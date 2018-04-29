Один человек пострадал при столкновении грузовика и трамвая в центре Москвы Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам представителя ГИБДД, столкновение произошло в районе дома номер 1 по улице Сергия Радонежского. Пострадавшим оказался пассажир грузовика, он был госпитализирован. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинская бригада.



Инцидент, между тем, уже прокомментировали в Мосгортрансе. Там утверждают, что виноват в инциденте водитель грузового автомобиля. "По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном", - сказали в пресс-службе учреждения.



Отметим, что ни водитель, ни пассажиры трамвая в результате ДТП не пострадали. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля и трамвая, которое произошло накануне вечером в центре столицы, пострадал один человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское управление ГИБДД. В настоящий момент сотрудники ведомства устанавливают причины и все обстоятельства инцидента.По словам представителя ГИБДД, столкновение произошло в районе дома номер 1 по улице Сергия Радонежского. Пострадавшим оказался пассажир грузовика, он был госпитализирован. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и медицинская бригада.Инцидент, между тем, уже прокомментировали в Мосгортрансе. Там утверждают, что виноват в инциденте водитель грузового автомобиля. "По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с трамвайным вагоном", - сказали в пресс-службе учреждения.Отметим, что ни водитель, ни пассажиры трамвая в результате ДТП не пострадали.



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