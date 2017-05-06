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"Архнадзор" назвал "профанацией года" открытие парка "Зарядье". Сносом года стало разрушение усадьбы Неклюдовой
29 декабря 2017 г. | Время публикации 09:09 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Архитектура  
 
Парк "Зарядье" | Global Look Press
Участники общественного движения "Архнадзор" составили рейтинг ключевых событий охраны культурного наследия Москвы в 2017 году. Он опубликован на сайте движения.

Сносом года градозащитники назвали разрушение главного дома усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной. "Мосгорнаследие отказало в присвоении зданию статуса памятника, да еще и не стеснялось сообщать в официальных письмах, что оно построено в 1969 году, хотя располагало исчерпывающими историко-архитектурными исследованиями. На месте снесенного дома разрешено коммерческое строительство элитного жилого здания вдвое большей высоты", - напоминают градозащитники.

"Архнадзор" опубликовал список московских зданий-памятников, не переживших 2017 год (ФОТО)

Кроме того, в 2017 году Москва лишилась зданий XIX века в Пожарском и Большом Николоворобинском переулках, на Большой Андроньевской улице, 7/14 и на Большой Спасской улице, 37, деревянных домов в бывших пригородных селах Черкизове (Лермонтовская ул.,17) и Алексеевском (Староалексеевская ул., 24) и др. Погибли и ценные здания советского периода: ДК имени Серафимовича на Пресне, павильон железнодорожной станции Рабочий поселок в Кунцеве. Продолжается снос корпусов Химико-фармацевтического института (Зубовская улица, 7), построенного в 1929 году по проекту архитектора Дмитрия Иофана.

Вандализмом года назвали уничтожение фундаментов средневекового Иосифо-Волоколамского подворья с храмом Благовещения XVI-XVIII веков на Биржевой площади. Они были демонтированы в августе-сентябре ради сооружения на его месте машинного отделения "уникального" фонтана по программе "Моя улица". Между тем градозащитники отмечают, что музеефицированный археологический памятник мог стать украшением новых общественных пространств Китай-города, однако власти не осознали ценности и важности объекта, а органы охраны памятников не стали бороться за его сохранение. Кроме того, при реализации программы "Моя улица" были повреждены фундаменты и подземные части ряда архитектурных памятников, снесенных в ХХ веке.

Торжественно открытый в сентябре 2017 года парк "Зарядье" градозащитники сочли профанацией года. По их мнению, огромные объемы нового "хай-тековского" строительства в охранной зоне Кремля искажают восприятие, перекрывают исторические панорамы и заслоняют собой сохранившиеся памятники архитектуры. Сам парк лишен каких-либо связей с историей места, если не считать "крохотного в масштабах всего комплекса историко-археологического музея". А основными ценностями "парка" объявлено то, что находится за его пределами и не имеет к нему отношения - виды на Кремль, собор Василия Блаженного и ближайшие окрестности.

С другой стороны, примером конструктивного сотрудничества городских властей, архитекторов, экспертов и представителей общественности стало создание мэрией специальной рабочей группы, обсуждавшей судьбу ценных исторических домов и комплексов, попавших в списки на снос по программе реновации. В итоге около 220 домов XIX-XX веков признаны не подлежащими сносу, а еще около 20 конструктивистских комплексов и объектов решено было сохранить.

Кроме того, в 2017 году, согласно публичным заявлениям руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, более 70 московских зданий получили статус выявленных объектов культурного наследия, 60 - внесены в Единый реестр объектов культурного наследия. "Таким образом, за год более 130 объектов получили либо упрочили охранный статус. "Архнадзор" расценивает эти результаты работы Мосгорнаследия как весьма позитивные и надеется, что хорошие традиции пополнения реестра, наметившиеся в 2015-2017 годах, не будут впредь утрачены", - отмечается в материале.

А 7 декабря прошла встреча мэра Сергея Собянина с представителями реставрационной, экспертной и градозащитной общественности. На ней было решено организовать Общественный совет по культурному наследию Москвы и начать работу по восстановлению ряда ценных памятников, находящихся в кризисном состоянии. Первое заседание Общественного совета состоялось 22 декабря. "Москва уже много лет остро нуждается в открытой дискуссионной площадке для обсуждения важных реставрационных, архитектурных, градостроительных проектов, имеющих отношение как к самим памятникам истории и культуры, так и к их окружению — зонам охраны и историческим территориям. Общественный контроль и открытое обсуждение проблемных вопросов градостроительства и охраны наследия в Москве, без сомнения, позволят повысить качество управленческих и экспертных решений в этой сфере", - подчеркивают градозащитники.

Кроме того, начаты реставрационные работы на ряде объектов, находившихся в запущенном состоянии. Среди них - палаты Пожарского, также известные как дом Орлова-Денисова, так называемый "Дом с писателями" в Плотниковом переулке и дом Быкова на 2-й Брестской улице. В то же время властям следовало бы обратить внимание на другие объекты культурного наследия, балансирующие на грани гибели в течение 7-11 лет, в том числе на палаты Гурьевых, дом Расторгуевых и дом Архитектурной школы Казакова. А дом Германа в усадьбе Виноградово может рухнуть уже этой зимой: усадьба так и не сдана в льготную аренду, зато вблизи нее началась масштабная застройка.

Еще одной хорошей новостью градозащитники называют завершение истории с музеефикацией и сохранением фундаментов крепостной стены Белого города конца XVI века. Мэрия и Мосгорнаследие отказались от вариантов встраивания уникального археологического объекта в подземный паркинг, пойдя по пути его реставрации и укрепления.

"В этом же ряду нужно назвать отказ федеральных ведомств от изъятия и застройки полей Тимирязевской сельскохозяйственной академии – бывших угодий усадьбы Петровско-Разумовское, на которых более 150 лет ведется обучение студентов-агрономов. Не исключаем, однако, что в новом году эта угроза вновь станет одной из главных в повестке градозащитного движения, так как весь 2017 год новый ректор Академии был занят тем, что увольнял из нее противников плана изъятия и застройки", - отмечают градозащитники.
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