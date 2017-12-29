В мэрии Москвы назвали планомерной установку бетонных блоков в людных местах, после праздников их уберут

Более 800 бетонных заграждений
установили в Москве после съезда автобуса в пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар", сообщил РБК
руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников. Таким образом мэрия ограничила транспорту возможность подъезда к местам массового скопления людей, пояснил чиновник.
Он не смог сказать, когда блоки планируется убрать. "Посмотрим, потребуются они постоянно или нет: возможно, демонтируем эти конструкции. Это не первый раз делается, мы своевременно реагируем", - сказал Черников. Руководитель пресс-службы департамента Елена Романова в свою очередь сообщила, что бетонные блоки уберут после новогодних праздников.
"Их устанавливают для обеспечения безопасности новогодних мероприятий. Бетонные блоки планируется убрать после новогодних праздников", - сказала она RT
. Заграждения появились не только возле станций метро, но и в местах проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" а также в других местах массового скопления людей.
"Планомерная работа по организации безопасности - оборудованию пространств заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в местах массового скопления людей, - проводится уже не первый год", - отметила Романова. Москвичи еще вечером в четверг стали замечать обшитые деревянными панелями блоки возле станций метро, в том числе около "Славянского бульвара", где в результате ДТП 25 декабря погибли четыре человека и 11 пострадали.
Директор фонда "Городские проекты" Максим Кац в интервью радиостанции Business FM
назвал установку заграждений "театром безопасности". Он провел аналогию с металлоискателями в аэропортах, "которые не имеют никакого эффекта в плане безопасности, но зато у всех создается впечатление, что теперь власти как-то реагируют на угрозы и пытаются нас защитить". По мнению Каца, бетонные блоки "никак не останавливают транспорт, который вылетает на дороги": он может вылететь в сторону перехода, остановки, сбить кого-нибудь на "зебре".