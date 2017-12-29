В мэрии Москвы назвали планомерной установку бетонных блоков в людных местах, после праздников их уберут

29 декабря 2017 г. В Москве после смертельного ДТП у станции метро "Славянский бульвар" появились бетонные блоки

По словам пользователей соцсетей, такие конструкции, в частности, появились у станций метро "Калужская", "Тушинская", "Алтуфьево", "Текстильщики" и "Славянский бульвар".