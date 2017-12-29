В Москве после смертельного ДТП у станции метро "Славянский бульвар" появились бетонные блоки Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



ДТП с участием рейсового автобуса номер 818, следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", произошло 25 декабря возле станции метро примерно в 14:50 по московскому времени. Автобус, которым управлял 58-летний



В результате аварии 11 человек пострадали (включая водителя), четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.



Летом этого года мировые СМИ



После нападений в Европе власти Мельбурна и Сиднея приняли решение об установке бетонных заграждений. Аналогичным образом поступили и в Финляндии, где в середине июня был введен усиленный режим террористической угрозы. Бетонные блоки появились и в центре Лондона, который в последнее время стал одной из главных целей радикальных исламистов.



Двойная защита! Эффективно! pic.twitter.com/gvA4HmQFm0— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 28, 2017



Это жесть, люди падают с непривычки, это к выборам? pic.twitter.com/Hb4jxBb3m0— Yuri-D (@YZelenskiu) December 28, 2017



Например у метро Рязанский проспект есть и сундук и просто бетонные блоки pic.twitter.com/WO2hyaw3oU— АЗОГ (@Odji55) December 28, 2017



Славянский бульвар. #Москва поставила бетонные блоки pic.twitter.com/t8eUnKqVAg— Виктор Алексеев (@AlV1ctor) December 28, 2017



На Тушинской вообще ))) pic.twitter.com/oj3RumZGlJ— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) December 28, 2017 \



*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. В Москве после трагедии у станции метро "Славянский бульвар", где в результате ДТП с автобусом четверо человек погибли и еще 11 пострадали, начали устанавливать бетонные заграждения. По словам пользователей социальных сетей, такие конструкции, в частности, появились у станций метро "Калужская", "Тушинская", "Алтуфьево", "Текстильщики" и "Славянский бульвар".ДТП с участием рейсового автобуса номер 818, следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", произошло 25 декабря возле станции метро примерно в 14:50 по московскому времени. Автобус, которым управлял 58-летний Виктор Тихонов , въехал в многолюдный подземный переход.В результате аварии 11 человек пострадали (включая водителя), четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.Летом этого года мировые СМИ писали о том, что власти больших городов решили обезопасить местных жителей от террористических атак с помощью установки бетонных барьеров и блоков, которые, по замыслу чиновников, должны минимизировать вероятность умышленных наездов террористов на людей. Ранее пропагандисты "Исламского государства"* призывали использовать автомобили для совершения терактов в различных странах мира.После нападений в Европе власти Мельбурна и Сиднея приняли решение об установке бетонных заграждений. Аналогичным образом поступили и в Финляндии, где в середине июня был введен усиленный режим террористической угрозы. Бетонные блоки появились и в центре Лондона, который в последнее время стал одной из главных целей радикальных исламистов.



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