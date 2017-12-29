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В Москве после смертельного ДТП у станции метро "Славянский бульвар" появились бетонные блоки
29 декабря 2017 г. | Время публикации 00:00
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В Москве после трагедии у станции метро "Славянский бульвар", где в результате ДТП с автобусом четверо человек погибли и еще 11 пострадали, начали устанавливать бетонные заграждения. По словам пользователей социальных сетей, такие конструкции, в частности, появились у станций метро "Калужская", "Тушинская", "Алтуфьево", "Текстильщики" и "Славянский бульвар".

ДТП с участием рейсового автобуса номер 818, следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", произошло 25 декабря возле станции метро примерно в 14:50 по московскому времени. Автобус, которым управлял 58-летний Виктор Тихонов, въехал в многолюдный подземный переход.

В результате аварии 11 человек пострадали (включая водителя), четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Летом этого года мировые СМИ писали о том, что власти больших городов решили обезопасить местных жителей от террористических атак с помощью установки бетонных барьеров и блоков, которые, по замыслу чиновников, должны минимизировать вероятность умышленных наездов террористов на людей. Ранее пропагандисты "Исламского государства"* призывали использовать автомобили для совершения терактов в различных странах мира.

После нападений в Европе власти Мельбурна и Сиднея приняли решение об установке бетонных заграждений. Аналогичным образом поступили и в Финляндии, где в середине июня был введен усиленный режим террористической угрозы. Бетонные блоки появились и в центре Лондона, который в последнее время стал одной из главных целей радикальных исламистов.









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