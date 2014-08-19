NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
30
декабря
pda
Поиск
Архив

Мэрия снова готовит голосование по снижению скорости в центре Москвы. Горожане не так давно уже выступали против
29 декабря 2017 г. | Время публикации 20:11 | Последние изменения 20:43
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Мэрия Москвы намерена выставить на голосование вопрос о возможном снижении скорости в центре столицы, сообщает РИАМО со ссылкой на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. По словам чиновника, обсуждать с жителями все вещи, касающиеся организации движения, - это принципиальная позиция градоначальника Сергея Собянина.

При этом Ликсутов отметил, что голосование по этому вопросу уже проводилось и горожане высказались против такой меры. "Мы считаем, что людям еще раз нужно объяснить последствия такого решения", - подчеркнул заместитель мэра.

Он также отметил, что в пользу ограничения скорости говорит статистика ГИБДД и института МАДИ. "Если автомобиль на скорости свыше 54 километров в час врезается в препятствие, то шанс погибнуть в таком ДТП - почти 80 процентов. Если скорость ниже этого порога в 54 километра в час, риск гибели снижается до 40 процентов. За этим огромная пропасть", - сказал Ликсутов.

Напомним, в столице не первый раз предлагают снизить разрешенную скорость движения. В 2014 году департамент транспорта предлагал москвичам проголосовать за снижение разрешенной скорости на Бульварном кольце с 60 до 40 километров в час. Участники опроса на портале "Активный гражданин" выступили против. А осенью прошлого года власти вернулись к этому вопросу и пообещали снова вынести его на голосование. При этом назывался лимит уже не в 40, а в 50 километров в час.

Москвичи не раз критиковали подобную инициативу. "Пешеход передвигается по тротуарам и пешеходным переходам. Автомобиль - по проезжей части. Каждый главный на своей территории"; "Автомобиль на тротуаре - виноват водитель. Пешеход на проезжей части - виноват пешеход. <...> Какие-то взаимодействия транспортных средств с пешеходами должны быть только на наземных пешеходных переходах. Все, в других зонах пешеходу делать на проезжей части нечего. И его там быть не должно", - комментировали идею властей жители столицы.

Кроме того, на многих улицах в центре Москвы, где много пешеходов, и так не получается разогнаться. Адекватные водители к этому даже не стремятся, а неадекватных ограничения банально не сдержат.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Скорость движения внутри Бульварного кольца пока не будут снижать
19 августа 2014 г.
Скорость движения внутри Бульварного кольца пока не будут снижать
Большинство москвичей, принявших участие в опросе на сайте "Активный гражданин", проголосовали против снижения скорости внутри Бульварного кольца с 60 до 40 км/ч. В связи с этим мэр предложил повременить с проектом.
17 апреля 2017 г.
14 июля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
30.12.2017   6:38
0
02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 30 декабря 2017 г. // Последняя новость 29 декабря 2017 г. 20:11
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>