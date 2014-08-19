Мэрия снова готовит голосование по снижению скорости в центре Москвы. Горожане не так давно уже выступали против

Мэрия Москвы намерена выставить на голосование вопрос о возможном снижении скорости в центре столицы, сообщает РИАМО
со ссылкой на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова. По словам чиновника, обсуждать с жителями все вещи, касающиеся организации движения, - это принципиальная позиция градоначальника Сергея Собянина.
При этом Ликсутов отметил, что голосование по этому вопросу уже проводилось и горожане высказались против такой меры. "Мы считаем, что людям еще раз нужно объяснить последствия такого решения", - подчеркнул заместитель мэра.
Он также отметил, что в пользу ограничения скорости говорит статистика ГИБДД и института МАДИ. "Если автомобиль на скорости свыше 54 километров в час врезается в препятствие, то шанс погибнуть в таком ДТП - почти 80 процентов. Если скорость ниже этого порога в 54 километра в час, риск гибели снижается до 40 процентов. За этим огромная пропасть", - сказал Ликсутов.
Напомним, в столице не первый раз предлагают снизить разрешенную скорость движения. В 2014 году департамент транспорта предлагал москвичам проголосовать за снижение разрешенной скорости на Бульварном кольце с 60 до 40 километров в час. Участники опроса на портале "Активный гражданин" выступили против
. А осенью прошлого года власти вернулись к этому вопросу и пообещали снова вынести его на голосование. При этом назывался лимит уже не в 40, а в 50 километров в час.
Москвичи не раз критиковали
подобную инициативу. "Пешеход передвигается по тротуарам и пешеходным переходам. Автомобиль - по проезжей части. Каждый главный на своей территории"; "Автомобиль на тротуаре - виноват водитель. Пешеход на проезжей части - виноват пешеход. <...> Какие-то взаимодействия транспортных средств с пешеходами должны быть только на наземных пешеходных переходах. Все, в других зонах пешеходу делать на проезжей части нечего. И его там быть не должно", - комментировали идею властей жители столицы.
Кроме того, на многих улицах в центре Москвы, где много пешеходов, и так не получается разогнаться. Адекватные водители к этому даже не стремятся, а неадекватных ограничения банально не сдержат.