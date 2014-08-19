Мэрия снова готовит голосование по снижению скорости в центре Москвы. Горожане не так давно уже выступали против

19 августа 2014 г. Скорость движения внутри Бульварного кольца пока не будут снижать

Большинство москвичей, принявших участие в опросе на сайте "Активный гражданин", проголосовали против снижения скорости внутри Бульварного кольца с 60 до 40 км/ч. В связи с этим мэр предложил повременить с проектом.