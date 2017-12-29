Уголовное дело возбуждено после ДТП с врезавшимся в остановку автобусом в Москве

После наезда автобуса на остановку
на Сходненской улице в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает
пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
"По предварительным данным, утром 29 декабря 2017 года водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро Сходненская в городе Москве, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате чего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести", - говорится в материале.
На месте аварии работают следователи, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Предполагаемый виновник аварии задержан
, это водитель автомобиля Daewoo с лицензией на таксомоторную деятельность, выданную в Московской области.
По предварительным данным, автомобиль врезался в автобус. Водитель общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением и въехал в остановку. Пострадали три человека. По данным осведомленного источника "Интерфакса"
, состояние одного из пострадавших, 41-летнего мужчины, оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии и средней тяжести.Список пострадавших:
Глазков Николай, 40 лет
Васильев Алексей, 31 год
Симонова Ирина, 52 года
В департаменте транспорта Москвы сообщили, что попавший в ДТП автобус застрахован. "ГУП "Мосгортранс" поможет пострадавшим оформить компенсацию", - говорится в Twitter-аккаунте ведомства
. Там не уточнили, пострадали ли пассажиры автобуса.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в свою очередь сообщил, что среди пассажиров пострадавших нет. "В самом автобусе были пассажиры, никто не пострадал", - приводит его словам агентство "Москва"
.
По предварительной информации, в момент ДТП на остановке находились два человека. Об этом ТАСС сообщил очевидец на месте происшествия. "Здесь у нас три остановки, вот в одну из них и врезался автобус. Видел двух человек, которые ждали транспорт", - сказал он. Экстренные службы осматривают автобус, чтобы отбуксировать его с места ДТП.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил "тщательно разобраться с причинами аварии".