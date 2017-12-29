NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
декабря
pda
Поиск
Архив

Уголовное дело возбуждено после ДТП с врезавшимся в остановку автобусом в Москве
29 декабря 2017 г. | Время публикации 11:29 | Последние изменения 14:11
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
После наезда автобуса на остановку на Сходненской улице в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

"По предварительным данным, утром 29 декабря 2017 года водитель маршрутного автобуса, находясь вблизи метро Сходненская в городе Москве, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате чего пострадали двое мужчин и одна женщина, которые доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести", - говорится в материале.

На месте аварии работают следователи, проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Предполагаемый виновник аварии задержан, это водитель автомобиля Daewoo с лицензией на таксомоторную деятельность, выданную в Московской области.

По предварительным данным, автомобиль врезался в автобус. Водитель общественного транспорта, пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением и въехал в остановку. Пострадали три человека. По данным осведомленного источника "Интерфакса", состояние одного из пострадавших, 41-летнего мужчины, оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии и средней тяжести.

Список пострадавших:

Глазков Николай, 40 лет
Васильев Алексей, 31 год
Симонова Ирина, 52 года

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что попавший в ДТП автобус застрахован. "ГУП "Мосгортранс" поможет пострадавшим оформить компенсацию", - говорится в Twitter-аккаунте ведомства. Там не уточнили, пострадали ли пассажиры автобуса.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в свою очередь сообщил, что среди пассажиров пострадавших нет. "В самом автобусе были пассажиры, никто не пострадал", - приводит его словам агентство "Москва".

По предварительной информации, в момент ДТП на остановке находились два человека. Об этом ТАСС сообщил очевидец на месте происшествия. "Здесь у нас три остановки, вот в одну из них и врезался автобус. Видел двух человек, которые ждали транспорт", - сказал он. Экстренные службы осматривают автобус, чтобы отбуксировать его с места ДТП. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил "тщательно разобраться с причинами аварии".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Водителя такси задержали после выезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы
29 декабря 2017 г.
Водителя такси задержали после выезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы
По предварительным данным, черный Daewoo врезался в автобус. Водитель общественного транспорта, пытаясь избежать аварии, выехал на остановку, в результате пострадали три человека. Автомобиль зарегистрирован в Подмосковье как такси.
29 декабря 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.12.2017   18:30
5
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 29 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:12
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>