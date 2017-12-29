Уголовное дело возбуждено после ДТП с врезавшимся в остановку автобусом в Москве

29 декабря 2017 г. Водителя такси задержали после выезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы

По предварительным данным, черный Daewoo врезался в автобус. Водитель общественного транспорта, пытаясь избежать аварии, выехал на остановку, в результате пострадали три человека. Автомобиль зарегистрирован в Подмосковье как такси.