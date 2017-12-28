

Десятки центральных улиц Москвы закроют для автомобилей до 3 января Рубрики: Автотранспорт

ЦОДД / Twitter



Также закроют Благовещенский переулок (участок от Тверской до дома 3, строение 1), Старопименовский переулок (от Тверской до дома 10), часть Мамоновского переулка от Тверской до дома 7, Дегтярный переулок (от Тверской улицы до дома 6, строение 1), Настасьинский переулок, Малый Палашевский переулок (от Тверской до дома 5), Малую Дмитровку (участки от Большого Путинковского переулка до Садового кольца и от Садового кольца до Старопименовского переулка), Большой Путинковский переулок.



Тверской бульвар перекроют по направлению к Страстному бульвару и к Никитскому, Сытинский переулок — от Тверского бульвара до Большой Бронной, Большую Бронную улицу — от Тверской до Сытинского переулка, Страстной бульвар — от Тверской до Большой Дмитровки. Закроют для автомобилей и Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, а также Георгиевский переулки.



В Москве на период новогодних праздников перекроют движение транспорта по десяткам центральных улиц. Как сообщается "на сайте столичного департамента транспорта, ограничения в связи с праздничными новогодними гуляниями будут действовать с 0:00 30 декабря до 15:00 3 января. Так, проехать на автомобиле нельзя будет по Тверской улице между Манежной и Триумфальной площадями. Также закроют для проезда Моховую улицу, Охотный ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Неглинной улицы, Ильинку, Варварку, Москворецкую улицу, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост. Движение перекроют по Неглинной улице, Крапивенскому переулку и улице Петровка.Также закроют Благовещенский переулок (участок от Тверской до дома 3, строение 1), Старопименовский переулок (от Тверской до дома 10), часть Мамоновского переулка от Тверской до дома 7, Дегтярный переулок (от Тверской улицы до дома 6, строение 1), Настасьинский переулок, Малый Палашевский переулок (от Тверской до дома 5), Малую Дмитровку (участки от Большого Путинковского переулка до Садового кольца и от Садового кольца до Старопименовского переулка), Большой Путинковский переулок.Тверской бульвар перекроют по направлению к Страстному бульвару и к Никитскому, Сытинский переулок — от Тверского бульвара до Большой Бронной, Большую Бронную улицу — от Тверской до Сытинского переулка, Страстной бульвар — от Тверской до Большой Дмитровки. Закроют для автомобилей и Леонтьевский, Брюсов, Газетный, Никитский, а также Георгиевский переулки.



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