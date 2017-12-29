Три человека пострадали при наезде автобуса на остановку на северо-востоке Москвы

Рейсовый автобус въехал в остановку на северо-западе Москвы, три человека пострадали
, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. "По уточненной информации, пострадали три человека, двух удалось реанимировать медикам", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о двух погибших. "Пока известно о двух погибших, один человек с остановки и один из автобуса", - сообщал "Интерфаксу"
осведомленный источник. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции заявили, что информации о погибших пока не поступало.
- Водителя такси задержали после выезда автобуса на остановку
- Уголовное дело возбуждено после ДТП на остановке
- Оба участника ДТП были трезвы
- Водитель автобуса сослался на отказ тормозов
- Таксист заявил, что высаживал пассажиров, а автобус был "неуправляем"
"По предварительной информации, по адресу: Сходненская, 37 автобус наехал на пешехода, предварительно пострадал пешеход", - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы ГИБДД Москвы. Водитель автобуса жив и не получил серьезных травм. В Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС заявили, что три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших, по данным ведомства, не соответствует действительности.
В департаменте здравоохранения Москвы тоже не подтвердили информацию о погибших. "Погибших нет, трое пострадали - их уже отвезли в больницу, им оказывается помощь. Состояние у них средней степени тяжести. Детей среди пострадавших тоже нет", - сказали в ведомстве.
Telegram-канал Mash публикует список пострадавших
:
Глазков Николай, 40 лет
Васильев Алексей, 31 год
Симонова Ирина, 52 года
Канал также приводит объяснения водителя о причинах аварии: "Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей".
По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением, сообщил источник агентства в правоохранительных органах. В ГИБДД называют иную версию аварии: "По предварительной информации, автомобиль ударил рейсовый автобус, из-за чего тот совершил наезд на остановку".
В информационном центре транспортного комплекса столицы агентству "Москва"
озвучили ту же версию. Автобус, как сообщается, пытался избежать столкновения с машиной.
Остановку в результате ДТП полностью снесло, вокруг лежат осколки разбитого стекла. Место аварии оцеплено сотрудниками полиции, там работает столичная Госавтоинспекция.
Движение по Сходненской улице по направлению в центр затруднено, возможны временные перекрытия. Центр организации дорожного движения просит автомобилистов объезжать Сходненскую улицу по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.
Это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в
Москве. 25 декабря автобус, следовавший по маршруту 818 метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково" съехал в подземный переход
. По официальным данным, в результате аварии погибли четыре человека. Пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы.