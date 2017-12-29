Три человека пострадали при наезде автобуса на остановку на северо-востоке Москвы

25 декабря 2017 г. Автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", погибли 4 человека

Автобус въехал в подземный пешеходный переход на Кутузовском проспекте и застрял на лестнице. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Девять человек госпитализированы, среди них подросток. Возбуждено уголовное дело.