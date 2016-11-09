Открытие станции метро "Ховрино" вновь перенесли на несколько дней

Станция метро "Ховрино" откроется в ближайшие дни. Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе московской подземки, ранее названная дата 29 декабря не верна, о точной дате открытия будет сообщено дополнительно.
"В некоторых СМИ в пятницу появилась информация со ссылкой на Московский метрополитен о том, что сегодня состоится открытие станции "Ховрино" Замоскворецкой линии. В настоящее время здесь проходят последние приготовления к открытию станции, идет обкатка и прием инженерных конструкций", — отметил собеседник агентства.
Как пояснили в пресс-службе мэра Москвы, на станции завершаются пусконаладочные работы, тестируются системы вентиляции и водоотведения, идет отладка устройств пассажирской автоматики, обкатываются пути. После открытия станции "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный. Ежедневно ею будут пользоваться 60 тысяч пассажиров
. Это позволит снизить нагрузку в районе действующей станции "Речной вокзал" почти в два с половиной раза и частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы.
Рядом со станцией метро будет построена новая платформа
Октябрьской железной дороги "Ховрино-2" и автостанция для межрегиональных и международных автобусных маршрутов. Предполагается, что на новый ТПУ со станции "Речной вокзал" переместится основная часть маршрутов из Московской области.