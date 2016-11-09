Открытие станции метро "Ховрино" вновь перенесли на несколько дней

22 декабря 2017 г. Три станции Замоскворецкой линии метро вновь закроют в выходные

23 и 24 декабря поезда будут курсировать только между станциями "Алма-Атинская" и "Сокол", для пассажиров пустят компенсационные автобусы. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 25 декабря.