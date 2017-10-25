Минимальная пенсия в столице вырастет до 17,5 тысячи рублей с нового года Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Кроме того, с января в столице значительно увеличивается размер ряда социальных выплат нуждающимся москвичам. Так, например, размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января составит



Единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни увеличиваются на 10-17 тысяч рублей - до 15-30 тысяч рублей, размер ежемесячного пособия Героям Советского Союза и РФ увеличивается на девять тысяч рублей - до 25 тысяч рублей в месяц, их вдовам (вдовцам) и родителям - на семь тысяч рублей, до 15 тысяч рублей. Единовременная выплата гражданам в возрасте 101 года и старше увеличивается на пять тысяч рублей - до 15 тысяч. Также вводится социальная выплата пенсионерам - народным и заслуженным артистам СССР, РСФСР и России - в размере 30 тысяч рублей в месяц. Согласно постановлению правительства Москвы, с 1 января размер городского социального стандарта пенсионера увеличивается на 21% - с 14,5 тысячи до 17,5 тысячи рублей в месяц. Как сообщает "Интерфакс" , неработающие пенсионеры, проживающие в Москве 10 лет и более, с 1 января будут получать не менее 17,5 тысячи рублей с учетом городской надбавки. Повышение коснется примерно 1,4 миллиона пенсионеров, 43 тысячи человек получат надбавку к пенсии впервые.Кроме того, с января в столице значительно увеличивается размер ряда социальных выплат нуждающимся москвичам. Так, например, размер ежемесячного пособия на ребенка с 1 января составит от четырех до 15 тысяч рублей . Для семей с детьми-инвалидами вводится новое пособие - ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей на приобретение комплекта детской одежды (школьной формы).Единовременные выплаты юбилярам супружеской жизни увеличиваются на 10-17 тысяч рублей - до 15-30 тысяч рублей, размер ежемесячного пособия Героям Советского Союза и РФ увеличивается на девять тысяч рублей - до 25 тысяч рублей в месяц, их вдовам (вдовцам) и родителям - на семь тысяч рублей, до 15 тысяч рублей. Единовременная выплата гражданам в возрасте 101 года и старше увеличивается на пять тысяч рублей - до 15 тысяч. Также вводится социальная выплата пенсионерам - народным и заслуженным артистам СССР, РСФСР и России - в размере 30 тысяч рублей в месяц.



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