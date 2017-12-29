Предполагаемый виновник аварии на Сходненской заявил, что стоял на остановке в момент ДТП, а автобус был "неуправляем"

29 декабря 2017 г. Водитель автобуса, протаранившего остановку в Москве, сослался на отказ тормозов. Эксперты сомневаются

"Группа ГАЗ" проведет детальную техническую экспертизу, но в компании уже заявили, что проблем с тормозами у автобуса не было. Очевидцы рассказывают, что они и не пытался избежать наезда на остановку. Эксперты считают, что дело может быть в усталости водителя.