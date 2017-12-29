Предполагаемый виновник аварии на Сходненской заявил, что стоял на остановке в момент ДТП, а автобус был "неуправляем"

Водитель автомобиля такси
, после столкновения с которым автобус влетел в остановку на Сходненской улице в Москве, заявил, что не подрезал общественный транспорт, а стоял на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным паблика, таксист высаживал пассажиров, которых подвозил до метро. В это время к остановке подъезжал автобус 267-го маршрута.
По словам таксиста, неуправляемый автобус сначала ударил его машину, а потом свернул на остановку, где стояло несколько человек. На фотографиях, опубликованных в Twitter департамента транспорта Москвы, четко виден след от удара в багажник Daewoo Nexia и следы зеленой краски, в которую окрашен автобус.
"Водитель автобуса в своих показаниях действительно говорит о подрезавшей его иномарке", - рассказал источник "Комсомольской правды"
в правоохранительных органах. Однако, по данным СМИ, позже водитель изменил свои показания и сослался на отказ тормозов
. Пресс-служба "Группы ГАЗ" со своей стороны заявила, что попавший в ДТП автобус был исправен.
Прокуратура начала проверку в связи аварией. На месте происшествия находится прокурор Северо-Западного административного округа Роман Никифоров. "По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры Москвы", - сообщается на сайте ведомства
. По факту ДТП возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").