Аноним "заминировал" станцию метро "Новослободская" на волне новых массовых сообщений об угрозах взрыва

Оперативные службы проверили станцию метро "Новослободская" в Москве после сигнала об угрозе взрыва "Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве на станции метро "Новослободская". На место выехали кинологи", - сказал источник ТАСС в экстренных службах. В результате никаких подозрительных предметов на станции не оказалось.
29 декабря российские регионы снова подверглись атаке телефонных террористов. Из-за сообщений об угрозах взрыва в 14 городах России было эвакуировано свыше 25 тысяч человек. Среди "заминированных" оказались административные здания, аэропорты, торгово-развлекательные центры, магазины, кафе, жилые дома, вокзалы, лечебные учреждения и другие здания.
Проверки прошли в Пензе, Ижевске, Хабаровске, Якутске, Томске, Омске, Благовещенске, Владивостоке, Кемерове, Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Нижневартовске, Саратовской области. Ни одно из сообщений не подтвердилось. "Все объекты были обследованы, никаких подозрительных предметов не обнаружено, все угрозы взрыва оказались ложными", - отметили в правоохранительных органах.
Первая массовая волна анонимных звонков о минировании обрушилась на российские города в середине сентября. Звонки о якобы заложенных бомбах поступали в 190 городов и коснулись более 3,5 тысячи объектов. В общей сложности было эвакуировано более 2,5 миллиона человек. По фактам ложных сообщений заведены тысячи уголовных дел по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), в том числе в Москве.
Заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов сообщал со ссылкой на данные спецслужб, что ущерб от анонимных звонков составил несколько миллиардов рублей
. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью 26 декабря уточнил, что в подавляющем числе случаев злоумышленники сообщали о якобы заложенных бомбах при помощи IP-телефонии. Звонки поступали с территории Турции, Украины, США и Японии
.
Замглавы МВД Зубов со своей стороны отмечал, что большинство звонков поступило из "мест концентрации террористов в Сирии". Помимо уже указанных стран он также назвал Канаду, Казахстан и Узбекистан. Госдума 8 декабря одобрила
в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Максимальное наказание по соответствующей уголовной статье предлагается повысить до 10 лет лишения свободы в случае, если ложный звонок и последующая эвакуация привели к гибели людей или "иным тяжким последствиям".
За заведомо ложное сообщение из хулиганских побуждений будет предусмотрен штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, за звонки о якобы заложенных бомбах в объектах социальной инфраструктуры - штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы от трех до пяти лет. Штраф до миллиона рублей или лишение свободы от шести до восьми лет может грозить за ложные сообщения о подготовке терактов, осуществляемые "в целях дестабилизации деятельности органов власти".