Оба участника ДТП, после которого автобус снес остановку, были трезвы, но таксист уже месяц "прогуливает" работу

29 декабря 2017 г. Уголовное дело возбуждено после ДТП с врезавшимся в остановку автобусом в Москве

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Предполагаемый виновник аварии задержан, это водитель такси.