Оба участника ДТП, после которого автобус снес остановку, были трезвы, но таксист уже месяц "прогуливает" работу

Водитель автобуса, протаранившего остановку
на Сходненской улице в Москве, и водитель подрезавшего его автомобиля в момент аварии были трезвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. "По предварительной информации, они находятся в трезвом состоянии", - сказал собеседник агентства. Обоих водителей допрашивают.
Авария произошла у дома 37 на Сходненской улице. По данным ГУ МВД по Москве, водитель автобуса при попытке уйти от столкновения с легковым автомобилем не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. Пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - пешеходы.
Предполагаемым виновником аварии власти Москвы и правоохранительные органы называют водителя легковушки
. У машины есть лицензия на таксомоторную деятельность, выписанная в Московской области. Лицензия выдана таксомоторной компании "СССР Такси", сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области.
Согласно реестру, лицензия была выдана 11 мая 2016 года, срок ее действия - до 10 мая 2021 года. Однако в таксомоторной компании агентству сообщили, что врезавшийся в автобус водитель месяц назад перестал работать у них, уточнив, что он просто перестал выходить на линию.
По данным Федеральной службы судебных приставов, компания "СССР Такси" имеет задолженность по неоплаченным штрафам в 15 миллионов рублей. Основная причина, по которой штрафовали компанию, - отсутствие на машинах такси цветографической схемы или опознавательного фонаря на крыше. В отношении фирмы открыто 256 исполнительных производств. Московская область уже рассматривает аннулирование лицензии компании.
Водитель автобуса, по данным департамента транспорта Москвы, перед рейсом прошел необходимые медицинские обследования и хорошо себя чувствовал. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, выехавший на место ДТП, сообщил, что водитель автобуса имеет положительные характеристики и ранее не нарушал правила дорожного движения.
"Сейчас ведутся следственные мероприятия, водитель, который находился за рулем автобуса, 1960 года рождения, уроженец Смоленской области. По работе характеризуется очень положительно, никогда нарушений правил дорожного движения у него не было", - сказал Бирюков. В дептрансе ранее уточняли, что у водителя нет "ни одного нарушения ПДД с 2015 года".
По словам Бирюкова, будет проводиться административное расследование и "расследование по линии Следственного комитета
", а также медицинское освидетельствование. Он также рассказал подробности аварии. Около 9:30 автобус, следовавший по маршруту N267, повернул направо с перекрестка на автобусную остановку и неожиданно съехал "в сторону остановки". "Помехой, по предварительным данным, ему стал легковой автомобиль - автомобиль здесь недалеко находится, он тоже получил повреждения", - сказал Бирюков.
Полиция установит обстоятельства наезда автобуса на остановку по камерам видеонаблюдения, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Записи камер изъяты. Поврежденную остановку восстановят в течение суток, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".