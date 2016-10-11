В Москве прошли одиночные пикеты против памятника Солженицыну

В Москве прошла серия одиночных пикетов против установки памятника Александру Солженицыну в Таганском районе, сообщает ИА REGNUM
. Монумент должен появиться в сквере между домами 11 и 13 на улице имени писателя недалеко от Дома русского зарубежья.
Организаторы пикета - активисты так называемого левопатриотического движения "Суть времени". Цель акции, по их словам, - обратить внимание властей на то, что "большинство москвичей... негативно относится к литературному мифотворчеству Солженицына, сделавшему значительный "вклад" в очернение 70 лет советской истории России".
Активисты стояли с плакатами возле мэрии Москвы на Тверской улице и у здания министерства культуры РФ. Один из пикетчиков заявил телеканалу "Дождь"
, что в произведениях Солженицына "было огромное количество лжи и дезинформации, они были частью той информационно-психологической войны, которую запад вел с Советским союзом и ведет сейчас". По его словам, движение будет проводить конференции и круглые столы, чтобы "дать отпор не только установке памятника, а вообще этому пиару бренда "Солженицын".
Участники акции также выразили недовольство тем, что Солженицына преподают в школах. "Покаянное" выступление школьника в бундестаге
при таком раскладе совсем не удивительно", - заявил один из пикетчиков. Напомним, 19 ноября российские и немецкие школьники вместе с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером приняли участие в траурном заседании в бундестаге, посвященном погибшим советским и немецким военнослужащим во время Второй мировой войны.
Десятиклассник из Нового Уренгоя в докладе рассказал о немецком солдате, взятом в плен и умершем в СССР в марте 1943 года. Школьник признался, что его огорчило посещение кладбища солдат вермахта вблизи города Копейска Челябинской области, так как он увидел "могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".
Установка памятника Александру Солженицыну в Москве включена в план основных мероприятий празднования 100-летия со дня рождения писателя. Поставить монумент предложил директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин. В апреле комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала предложение.
Минкультуры РФ провело всероссийский творческий конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника. В шорт-лист вышли четыре команды, но победитель пока не выбран. "Все оказались настолько сильны, что жюри решило сформировать некий шорт-лист из четырех команд, которые по незначительным замечаниям жюри доведут этот проект до совершенства", - сообщал в начале декабря президент Союза архитекторов России Николай Шумаков (цитата по агентству "Москва"
.
По его словам, повторное рассмотрение проектов состоится в январе 2018 года. Созданный по проекту победителя памятник будет установлен в Москве, остальные три или четыре проекта Союз архитекторов России рекомендует для установки в других городах. Изготовление московского памятника обойдется в 15 миллионов рублей, средства предоставит Русский благотворительный фонда Солженицына.
11 декабря мемориальную доску
писателю установили на доме в Козицком переулке, где в 1974 году писатель был арестован. Накануне открытия доски активисты организации "Революционный комсомол" расклеили на улице Солженицына в Таганском районе оскорбляющие писателя наклейки
. Радикалы заявили, что в случае установки мемориальной доски они будут добиваться ее демонтажа.