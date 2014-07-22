Товарищество элитного дома, возглавляемого Анатолием Сердюковым, задолжало коммунальщикам около миллиона рублей

Товарищество собственников жилья "Молочный-6", председателем которого является бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, задолжало почти миллион рублей за коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные отчета управляющей организации, на которые ссылается агентство "Москва"
.
Согласно отчету, задолженность потребителей по состоянию на конец декабря составляет 805 тысяч 796 рублей. В эту сумму входят более 121 тысячи рублей долга за отопление, а также начисления за другие коммунальные услуги. На начало года задолженность потребителей составляла 696 тысяч 754 рубля.
Элитный жилой комплекс клубного типа "Молочный 6" находится в районе Хамовники, общее количество собственников составляет семь человек. Анатолий Сердюков был избран председателем ТСЖ "Молочный-6", а позже выбран еще и секретарем организации вместо экс-фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой, проживающей в этом же доме. При этом в ходе дела "Оборонсервиса" Сердюков перестал быть соседом Васильевой
, подарив две принадлежавшие ему квартиры своей сестре Галине Пузиковой. Однако от должности председателя он не отказался.
"Это очень ответственная должность. Председатель ТСЖ должен быть всесторонне развитым человеком, умеющим заниматься административной работой. При этом у него должна быть хорошая психика, ведь ему придется решать проблемы, связанные с коммунальным хозяйством и подрядными организациями, обеспечивающими дом теплом, водой и электроэнергией", — рассказал "Газете.Ru"
юрист Руслан Морозов. Судя по всему, со своими обязанностями глава ТСЖ не справился.
Отметим, в 2014 году чиновники Восточного округа выяснили, что, вопреки распространенному мнению, основными неплательщиками по счетам за ЖКХ являются вполне обеспеченные москвичи
: 24% злостных должников владеют двумя и более жилыми помещениями. Один из жильцов округа накопил долгов на 400 тысяч рублей и был вынужден продать квартиру, чтобы с ними рассчитаться. А самыми дисциплинированными плательщиками чиновники назвали пенсионеров и многодетные семьи.