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У водителя автобуса, въехавшего в переход у метро "Славянский бульвар", обнаружили проблемы с сердцем
29 декабря 2017 г. | Время публикации 16:03 | Последние изменения 18:15
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
У водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар", диагностирована острая сердечная недостаточность, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Водитель остается в Боткинской больнице, его состояние оценивается как среднетяжелое.

"Его состояние делает проведение следственных действий невозможным",- отметил источник. Ранее сообщалось, что у водителя обнаружили гипертонический криз и черепно-мозговую травму.

Между тем власти Подмосковья начали осуществлять выплаты семьям погибших и пострадавшим в аварии. Как заявила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, пострадавшие из числа жителей Московской области получат компенсацию в размере 500 тысяч рублей. "Как только они будут выписаны из медицинского учреждения, им необходимо обратиться в управление социальной защиты населения с заявлением на компенсацию", - добавила Фаевская. Выплаты жителям Москвы начали выплачивать 27 декабря.

ДТП с участием рейсового автобуса номер 818, следовавшего по маршруту метро "Славянский бульвар" - центр "Сколково", произошло 25 декабря возле станции метро примерно в 14:50 по московскому времени. Автобус, которым управлял 58-летний Виктор Тихонов, въехал в многолюдный подземный переход. В результате аварии 11 человек пострадали (включая водителя), четверо погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В случае доказанной вины водителя ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи рассматривают две основные версии произошедшего: водитель не справился с управлением и автобус был неисправен (отказ тормозной системы). Водитель Виктор Тихонов в предварительных показаниях сообщал, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза не сработали. Между тем эксперты группы "ГАЗ", в которую входит ЛиАЗ, уже заявили, что водитель не использовал ни один из возможных способов торможения.

Повторно допросить Тихонова не удалось. Он вместе с другими пострадавшими был доставлен в больницу имени Боткина с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и травмой грудной клетки, ушибом легких и переломом ребер. В больнице у него диагностировали кровоизлияние в мозг в результате серьезной травмы головы.
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