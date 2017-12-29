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Водителя такси задержали после выезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы
29 декабря 2017 г. | Время публикации 11:13 | Последние изменения 14:08
Рубрики: Происшествия  
 
Московский транспорт‏ / Twitter
В Москве задержали предположительного виновника аварии, в результате которой автобус въехал в остановку общественного транспорта на Сходненской улице. Судя по фотографии, размещенной в Twitter столичного департамента транспорта, это водитель черного автомобиля Daewoo.

"На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области", - сообщили в департаменте. Ведомство обратится в Министерство транспорта Московской области с просьбой проверить таксомоторную компанию. По предварительной информации, легковая машина врезалась в автобус. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, въехал в остановку.



Как сообщает паблик Mash, 57-летний водитель автобуса Судуров Раджабали прошел с утра проверку на алкоголь и наркотики. Общий стаж работы у него - больше 30 лет. В департаменте транспорта сообщили, что водитель автобуса не имел ни одного нарушения правил дорожного движения с 2015 года.

"Водитель автобуса 60-го года рождения, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль. Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя", - говорится в аккаунте ведомства. Сам водитель рассказал, что его подрезал таксист. Пытаясь уйти от аварии, он потерял управление и вылетел на остановку. "Я пытался объехать людей", - добавил мужчина.
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