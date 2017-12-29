Водитель автобуса, протаранившего остановку в Москве, сослался на отказ тормозов. Эксперты сомневаются

Водитель автобуса, въехавшего на остановку
после столкновения с автомобилем на Сходненской улице в Москве заявил полиции, что у него отказали тормоза, поэтому он не смог вовремя остановиться, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее столичное управление МВД сообщало, что водитель рейсового автобуса въехал в остановку, не справившись с управлением при попытке уйти от столкновения с автомобилем.
"Группа ГАЗ" проведет детальную экспертизу технического состояния автобуса, но в пресс-службе компании уже сообщили, что проблем с тормозной системой у него не было, передает агентство "Москва"
. Попавший в аварию ГОЛАЗ-6228 выпущен в 2007 году, его пробег составляет 460 тысяч километров при средних показателях пробегов у автобусов данного типа от 700 тысяч до 1 миллиона километров.
"Это городской трехосный автобус на шасси Scania, с сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой, что обеспечивает его надежность и безопасность в эксплуатации. Автобус был поставлен "Мосгортрансу" в 2007 году в рамках партии из 88 единиц техники, на городские маршруты вышел в 2008 году", - уточнили в компании.
По данным пресс-службы, автобус проходил регулярное плановое обслуживание в официальных сервисных центрах, нареканий к тормозной системе и другим ключевым узлам и агрегатам машины не зафиксировано. Системами видеонаблюдения и видеофиксации при поставке такие автобусы не оснащались.
Напомним, после недавней крупной аварии с четырьмя погибшими в районе метро "Славянский бульвар", одной из причиной которой мог стать отказ тормозов автобуса, столичные власти в оперативном порядке проверили весь городской автопарк
общественного транспорта - это около 8 тысяч единиц техники - и по ее итогам допустили все машины до рейсов. Также проверку прошли 9 тысяч водителей городских и частных перевозчиков, об отстранении кого-либо из них не сообщалось.
Очевидцы аварии на Сходненской рассказали журналистам, что водитель автобуса даже не пытался избежать наезда на остановку. "Водитель в шоке. Но как это могло быть случайностью? Определенно четко ехал в остановку, даже не пытался свернуть", - рассказала газете Metro
москвичка, находившаяся в момент ДТП рядом с остановкой.
Одна из пострадавших рассказала паблику Mash
, что водитель, свернув в сторону остановки, начал ускоряться вместо того, чтобы затормозить. По словам очевидцев, на этой остановке обычно всегда много людей. После ДТП началась паника, пассажиры выбегали из автобуса, передает РЕН ТВ
.
Председатель центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов в беседе с радиостанцией "Коммерсант FM"
высказал мнение, что водитель автобуса поступил непрофессионально.
"В любой ситуации наезд на пешехода - это самое большое зло в результате ДТП. У него была возможность въехать в тот автомобиль, который создал ему помеху, но он принял решение, вывернув руль вправо, пойти на автобусную остановку. Я считаю, что его действия были необдуманными, и в результате они привели к таким тяжелым последствиям", - сказал Котов.
Он также усомнился в том, что причиной ДТП могли стать проблемы с тормозами. "В современных транспортных средствах, в том числе и в грузовых автомобилях, стоят очень качественные и надежные тормоза. В случае какого-либо отказа тормозной системы они блокируются автоматически, то есть автобус остановится в любом случае, независимо от действий водителя", - рассказал эксперт.
Котов не исключил, что причиной аварии могла послужить усталость водителя автобуса. "К сожалению, из водителей, работающих по найму в "Мосгортрансе", выжимают все соки: они работают по 12 и более часов в сутки. Я считаю, что здесь еще и сказался фактор усталости, которая накапливается годами", - сказал представитель профсоюза.
Советник председателя Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Сергей Айнбиндер тоже сомневается, что причиной ДТП могла стать тормозная система: "только если за ней плохо следили". Такое мнение он выразил интервью телеканалу "Дождь"
. Причиной частых аварий с участием автобусов эксперт считает тот факт, что в России нет государственной программы подготовки водителей, поэтому на работу приходят неопытные, неподготовленные люди.
Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников назвал "странной тенденцией" то обстоятельство, что за одну неделю автобусы "двух крупнейших ГУПов" совершали столь серьезные ДТП. "Такие происшествия, если посмотреть постановление правительства за номером 280, попадают в разряд грубых нарушений и могут являться основанием для приостановки лицензии", - сказал Свешников RT
. По его словам, нужно проверить, соблюдали ли водители режим труда и отдыха и был ли сделан профилактический осмотр автобусов.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин в свою очередь не считает два последних крупных ДТП в Москве системной проблемой. "Москва - гигантский город с огромным количеством маршрутов общественного транспорта и остановок. Делать из этих двух случаев, даже совпавших по времени, какие-то глубокие выводы я не стал бы. Это достаточно поверхностный подход к делу", - прокомментировал
он. По его мнению, причина может крыться в "системной недоработке, связанной с персоналом".
ДТП на Сходненской улице, 37 произошло около 9:30. В правоохранительных органах предположительным виновником называют таксиста, подрезавшего автобус. Мужчину задержали. Хотя его автомобиль значится в реестре компаний такси, и его лицензия действует до 2021 года, в самой компании сообщили, что водитель уже месяц не выходит на линию
.
Водитель автобуса имеет положительные характеристики. По официальным данным, перед рейсом он прошел необходимый осмотр и хорошо себя чувствовал. Нарушений ПДД за ним не значится по меньшей мере с 2015 года. Его тоже доставили в правоохранительные органы для допроса. Возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).