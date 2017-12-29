Водитель автобуса, протаранившего остановку в Москве, сослался на отказ тормозов. Эксперты сомневаются

29 декабря 2017 г. Оба участника ДТП, после которого автобус снес остановку, были трезвы, но таксист уже месяц "прогуливает" работу

По делу о ДТП на Сходненской, в котором пострадали три человека, допрашивают обоих родителей. По данным СМИ, предполагаемый виновник аварии - таксист - месяц назад перестал выходить на линию. Водитель автобуса имеет положительные характеристики.