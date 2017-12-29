NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
29
декабря
pda
Поиск
Архив

В столицу пришел туман, который продержится почти до Нового года
29 декабря 2017 г. | Время публикации 14:25 | Последние изменения 18:33
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 декабря в связи с туманом. "Погода потенциально опасна", - сообщает Гидрометцентр России.

Туман отмечается в столице и сегодня, в связи с погодными условиями в московских аэропортах были задержаны почти четыре десятка рейсов: 12 рейсов задержаны во "Внуково", 16 - в "Домодедово" и девять - в "Шереметьево". Еще три рейса из "Домодедово" отменены, а пять самолетов, следовавших в аэропорт "Домодедово", ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани.

Впоследствии стало известно, что туман усилился на юге и юго-западе Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, четыре самолета не смогли приземлиться во "Внуково", еще пять - в "Домодедово", и ушли на запасные аэродромы в "Шереметьево", Нижний Новгород и Санкт-Петербург", - сказал источник.

По данным сервиса "Яндекс-расписание", резко возросло число задержанных рейсов. В частности, 38 рейсов задержано в "Домодедово", 20 - в "Шереметьево", и 14 - во "Внуково", два рейса из "Внуково" отменены, еще три отменены из "Домодедово".

Как рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, туман в столице возник из-за прихода в регион теплого воздуха с Атлантики и рассеется в последний день года. "Мы прогнозируем, что туман будет и сегодня, и завтра, и даже в первой половине 31 декабря. Затем он рассеется. В новогоднюю ночь тумана не будет, но будет, по нашим оценкам, погода облачная с очень небольшим, но все-таки снежком", - сказал синоптик.

По его словам, причиной возникновения тумана стало то, что на европейскую территорию поступает очень теплый и влажный воздух из Северной Атлантики, который пополняется влагой из Средиземного моря. Такой туман образуется, когда теплые воздушные массы движутся над холодной землей. "Он переносится. И до тех пор, пока скорость ветра не усилится, не увеличится до тех значений, которые приведут к перемешиванию воздушных масс, туман будет", - добавил глава Гидрометцентра.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
29.12.2017   18:30
5
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 29 декабря 2017 г. // Последняя новость 18:12
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>