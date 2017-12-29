В столицу пришел туман, который продержится почти до Нового года Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Туман отмечается в столице и сегодня, в связи с погодными условиями в московских аэропортах были задержаны почти четыре десятка рейсов: 12 рейсов задержаны во "Внуково", 16 - в "Домодедово" и девять - в "Шереметьево". Еще три рейса из "Домодедово" отменены, а пять самолетов, следовавших в аэропорт "Домодедово", ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили



Впоследствии стало известно, что туман усилился на юге и юго-западе Москвы. Как сообщил



По данным сервиса



Как рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, туман в столице возник из-за прихода в регион теплого воздуха с Атлантики и рассеется в последний день года. "Мы прогнозируем, что туман будет и сегодня, и завтра, и даже в первой половине 31 декабря. Затем он рассеется. В новогоднюю ночь тумана не будет, но будет, по нашим оценкам, погода облачная с очень небольшим, но все-таки снежком", - сказал синоптик.



По его словам, причиной возникновения тумана стало то, что на европейскую территорию поступает очень теплый и влажный воздух из Северной Атлантики, который пополняется влагой из Средиземного моря. Такой туман образуется, когда теплые воздушные массы движутся над холодной землей. "Он переносится. И до тех пор, пока скорость ветра не усилится, не увеличится до тех значений, которые приведут к перемешиванию воздушных масс, туман будет", - добавил глава Гидрометцентра.



"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 30 декабря в связи с туманом. "Погода потенциально опасна", - сообщает Гидрометцентр России Туман отмечается в столице и сегодня, в связи с погодными условиями в московских аэропортах были задержаны почти четыре десятка рейсов: 12 рейсов задержаны во "Внуково", 16 - в "Домодедово" и девять - в "Шереметьево". Еще три рейса из "Домодедово" отменены, а пять самолетов, следовавших в аэропорт "Домодедово", ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе воздушной гавани.Впоследствии стало известно, что туман усилился на юге и юго-западе Москвы. Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, четыре самолета не смогли приземлиться во "Внуково", еще пять - в "Домодедово", и ушли на запасные аэродромы в "Шереметьево", Нижний Новгород и Санкт-Петербург", - сказал источник.По данным сервиса "Яндекс-расписание" , резко возросло число задержанных рейсов. В частности, 38 рейсов задержано в "Домодедово", 20 - в "Шереметьево", и 14 - во "Внуково", два рейса из "Внуково" отменены, еще три отменены из "Домодедово".Как рассказал ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, туман в столице возник из-за прихода в регион теплого воздуха с Атлантики и рассеется в последний день года. "Мы прогнозируем, что туман будет и сегодня, и завтра, и даже в первой половине 31 декабря. Затем он рассеется. В новогоднюю ночь тумана не будет, но будет, по нашим оценкам, погода облачная с очень небольшим, но все-таки снежком", - сказал синоптик.По его словам, причиной возникновения тумана стало то, что на европейскую территорию поступает очень теплый и влажный воздух из Северной Атлантики, который пополняется влагой из Средиземного моря. Такой туман образуется, когда теплые воздушные массы движутся над холодной землей. "Он переносится. И до тех пор, пока скорость ветра не усилится, не увеличится до тех значений, которые приведут к перемешиванию воздушных масс, туман будет", - добавил глава Гидрометцентра.



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