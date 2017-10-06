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Градозащитники сообщили о начале сноса исторического дома Эггерс в Хамовниках
29 января 2018 г. | Время публикации 15:53
Рубрики: Архитектура  
 
Moscow-Live.ru
Столичные градозащитники сообщают о начавшемся сносе доходного дома Эггерс дореволюционной постройки в районе Хамовники. "Крепчайшую дореволюционную постройку выдающегося архитектора ломают вместо того, чтобы приспособить под современные нужды, ради лишних квадратных метров и самовыражения безымянных авторов проекта", - сообщает на своей странице в Facebook движение "Архнадзор".

Градозащитники выложили фото и видео, на которых, по словам активистов, видно "безуспешную попытку сорвать верхнюю часть стены с помощью троса". Однако, судя по расположению зданий, сносится все-таки не сам дом Эггерс, а одно из соседних зданий, которые входят вместе с ним в проект застройки.



Дом Эггерс отдан под строительство бутик-отеля с апартаментами вместе с конструктивистским зданием химико-фармацевтического института имени Орджоникидзе, снос которого начался еще в сентябре прошлого года. По согласованному проекту доходный дом должен быть сломан до передней стены, которая встраивается в объем бутик-отеля.

Доходный дом на улице Россолимо, 4 был построен в 1913-1914 годах для семьи нотариуса Московского окружного суда Сергея Эггерса, среди клиентов которого было семейство Толстых. Автор проекта - архитектор, реставратор и общественный деятель Серебряного века Иван Машков.

В "Красной книге" "Архнадзора" дом Эггерс описывается как "замечательный образец неоклассицизма с тонкими лепными деталями на гладких поверхностях светлых стен". До последнего времени сохранялось оформление парадного подъезда с полом из метлахской плитки, кованые решетки лестничных ограждений.

Снос здания был отложен на время рассмотрения заявки о придании ему статуса памятника. Кроме того, осенью активисты узнали, что застройщик не оформлял необходимых документов даже на обустройство стройплощадки, в связи с чем его обещали оштрафовать.

В октябре Мосгорнаследие отказалось включать здание в перечень выявленных объектов культурного наследия. Таким образом "препятствия на пути воплощения варварского проекта были сняты", отмечают градозащитники.

Так выглядит дом Эггерс сейчас



Таким он станет после реконструкции

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