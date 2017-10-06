Градозащитники сообщили о начале сноса исторического дома Эггерс в Хамовниках

12 октября 2017 г. Подготовку к сносу исторического дома Эггерс в Хамовниках признали незаконной

Объединение административно-технических инспекций Москвы установило, что ордер на обустройство строительной площадки с целью сноса здания не оформлялся и даже заявок на его оформление не поступало.