В Москве возбудили уголовное дело о хищении 6,7 миллиона рублей на фиктивной поставке мебели для больницы

Полиция проверяет сотрудников департамента здравоохранения Москвы на причастность к хищению 6,7 миллиона рублей из бюджета в результате фиктивной поставки больничной мебели. Об этом пишет РБК
со ссылкой на источники в МВД и отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному округу.
В 2015 году столичный департамент здравоохранения проводил конкурс на поставку мебели для городских больниц. По итогам конкурса контракт на 29,2 миллиона рублей был заключен с ООО "Спада Мобили Плюс". Фирма должна была поставить мебель для акушерско-гинекологического центра ГКБ имени Иноземцева, однако следствие установило, что "участники намеренно не выполнили условия контракта и не поставили мебель на 6,7 миллиона рублей", сообщил один из источников РБК. Несмотря на это, представители компании и больницы подписали акт о приемке и установке мебели, а фирма получила деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи не смогли связаться с руководством фирмы: у "Спада Мобили Плюс" нет своего офиса и контактных телефонов. По данным РБК, за три года компания заключила с департаментом здравоохранения контракты на поставку мебели в медицинские учреждения на общую сумму более 369 миллионов рублей.
В августе 2017 года интерес к поставкам мебели для департамента здравоохранения Москвы проявляла Федеральная антимонопольная служба. Ведомство заподозрило
15 компаний в картельном сговоре, среди них называлось и ООО "Спада Мобили Плюс".
По данным московского УФАС, все эти компании с марта по июнь совместно участвовали в 19 открытых конкурсах на поставку медицинской мебели общей стоимостью более 920 миллионов рублей. О результатах антимонопольной проверки не сообщалось.