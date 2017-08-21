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В Москве возбудили уголовное дело о хищении 6,7 миллиона рублей на фиктивной поставке мебели для больницы
29 января 2018 г. | Время публикации 14:17 | Последние изменения 16:14
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
Полиция проверяет сотрудников департамента здравоохранения Москвы на причастность к хищению 6,7 миллиона рублей из бюджета в результате фиктивной поставки больничной мебели. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в МВД и отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Северному округу.

В 2015 году столичный департамент здравоохранения проводил конкурс на поставку мебели для городских больниц. По итогам конкурса контракт на 29,2 миллиона рублей был заключен с ООО "Спада Мобили Плюс". Фирма должна была поставить мебель для акушерско-гинекологического центра ГКБ имени Иноземцева, однако следствие установило, что "участники намеренно не выполнили условия контракта и не поставили мебель на 6,7 миллиона рублей", сообщил один из источников РБК. Несмотря на это, представители компании и больницы подписали акт о приемке и установке мебели, а фирма получила деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи не смогли связаться с руководством фирмы: у "Спада Мобили Плюс" нет своего офиса и контактных телефонов. По данным РБК, за три года компания заключила с департаментом здравоохранения контракты на поставку мебели в медицинские учреждения на общую сумму более 369 миллионов рублей.

В августе 2017 года интерес к поставкам мебели для департамента здравоохранения Москвы проявляла Федеральная антимонопольная служба. Ведомство заподозрило 15 компаний в картельном сговоре, среди них называлось и ООО "Спада Мобили Плюс".

По данным московского УФАС, все эти компании с марта по июнь совместно участвовали в 19 открытых конкурсах на поставку медицинской мебели общей стоимостью более 920 миллионов рублей. О результатах антимонопольной проверки не сообщалось.
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