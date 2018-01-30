Сторонников Навального после "Забастовки избирателей" арестовали на 15 суток

Перовский районный суд арестовал на 15 суток сотрудника штаба оппозиционного политика Алексея Навального Николая Ляскина после "Забастовки избирателей"
, передает "Интерфакс"
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Ляскина признали виновным в организации незаконной акции. Ему инкриминировали публичные призывы к участию в несогласованном митинге посредством соцсети Twitter.
Сам Ляскин свою вину не признал, отметив, что в написанном им сообщении в Twitter нет призыва к участию в несогласованном митинге и тем более в его организации. "Я призывал участвовать во всех согласованных акциях. Я не являюсь ни заявителем, ни организатором", - подчеркнул он.
Ляскина задержали в воскресенье, 28 января. По его словам, сотрудники полиции зашли в маршрутку, где он находился, и увели его в автозак. Несколько часов они провели на территории ОВД по Измайловскому району. Вечером его отпустили из ОВД, обязав появиться в суде, напоминает телеканал "Дождь"
.
Симоновский суд Москвы, в свою очередь, назначил 15 суток административного ареста руководителю московского штаба оппозиционера Сергею Бойко, признав его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий).
Еще один сторонник Навального Константин Салтыков по решению Тверского суда проведет под арестом в общей сложности 30 суток. Он был признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.
Ранее, 29 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул
, что прошедшие накануне во многих городах России акции оппозиционера Навального в Кремле не расценивают как политическую угрозу президенту Владимиру Путину.
В воскресенье, 28 января, во многих городах России прошли "забастовки избирателей". Согласованные акции состоялись в 46 субъектах федерации. Акции в Москве и Санкт-Петербурге согласованы не были. По официальной оценке МВД, в акциях приняли участие 4700 человек, в частности тысяча - в Москве. По данным организаторов, участников было гораздо больше. Как сообщал сайт "ОВД-Инфо", в ходе акций были задержаны 350 человек
, большинство из них отпустили из отделений полиции без составления протоколов.
Накануне акции, 27 января, Песков заявил, что в Кремле не считают личным вызовом
президенту РФ призывы Навального и его сторонников выходить на "забастовку избирателей" и бойкотировать президентские выборы.
В конце 2017 года не допущенный к участию в президентских выборах Алексей Навальный объявил о проведении "забастовки избирателей"
и призвал россиян выйти на улицы 28 января. По его словам, забастовка будет состоять из четырех пунктов: отказ называть переназначение Путина "выборами", игнорирование голосования на избирательных участках, активная агитация не ходить на выборы и организация наблюдения, "чтобы не дать им сфабриковать явку".