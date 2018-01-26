В департаменте здравоохранения надеются на пересмотр "дела Мисюриной"

Департамент здравоохранения Москвы рассчитывает на пересмотр приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, приговоренной к двум годам колонии общего режима в связи со смертью ее пациента. Как заявили "Интерфаксу"
в пресс-службе департамента здравоохранения, на решение Черемушкинского суда будет подана апелляционная жалоба, а Мисюриной будет предоставлена полноценная поддержка в суде.
"Департамент здравоохранения делает все возможное для пересмотра дела и надеется, что судом будут учтены все дополнительные мнения специалистов", - заявили в пресс-службе, напомнив, что Мисюрина работает в столичной ГКБ номер 52 с 2014 года и является "известным опытным врачом, высокопрофессиональным специалистом". По мнению представителей департамента, суд не стал интересоваться мнением более широкого состава экспертов, а самому врачу не была оказана полноценная поддержка в суде.
Коллеги Мисюриной полагают, что вынесение обвинительного приговора отрицательно скажется в том числе на лечении пациентов. "Тяжелых пациентов никто не захочет брать, — заявил "Московскому комсомольцу"
заместитель главного врача Ильинской больницы Ярослав Ашихмин. — Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что вас будут футболить из ЛПУ в ЛПУ, и вы не будете понимать, что происходит. Вам не скажут правды". По мнению врачей, таким больным не будут выдавать медицинские документы и результаты анализов, а выписки станут еще менее информативными. А юристы говорят, что ст. 238 УК РФ применена к делу Мисюриной ошибочно, так как суд не смог доказать умысел в действиях врача.
Кроме того, не исключено, что реальный срок для Мисюриной - своего рода "проверка" перед внесением в Уголовный кодекс новой статьи, которая будет предусматривать ответственность медработников за врачебные ошибки и ненадлежащее оказание медицинской помощи. О том, что такая работа ведется, стало известно осенью 2017 года. Силовики и специалисты Минздрава планируют разрабатывать обучающие программы для следователей, чтобы они сами могли определять причины того, что лечение оказалось неудачным.
Напомним, в 2015 году в клинику на Профсоюзной улице, где работала Елена Мисюрина, обратился 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы. Для уточнения диагноза Мисюрина сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости. После процедуры мужчина некоторое время пробыл в клинике, а затем уехал на своем автомобиле. Жалоб на самочувствие у него не было. Однако вечером того же дня пациент был доставлен в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит", и МРТ показала массивную забрюшинную гематому. Спустя несколько дней пациент скончался от острой кровопотери
и отказа жизненно важных органов.
Мисюрина ни об операции, ни о смерти пациента не знала, однако на нее завели дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", а когда по ней истекли сроки, дело переквалифицировали в часть 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". Следствие считает, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины. Прокуратура требовала для врача условного срока, но 22 января судья Черемушинского районного суда приговорила Мисюрину к двум годам лишения свободы.
Защита врача просила суд проверить действия частной клиники, в которой скончался пациент, но все ходатайства были отклонены: по данным сторонников врача, при онкологии спонтанные кровоизлияния являются наиболее частой причиной смерти пациентов, а версия, связывающая диагностику и факт смерти пациента, не подтверждена доказательствами экспертизы. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов также встал на сторону врача, заявив, что видит массу несоответствий в деле. Специалисты считают, что чиновники пытаются перенести на врачей вину "за резкое ухудшение качества и доступности медицинской помощи, наступившее в ходе реформы и так называемой оптимизации российского здравоохранения".