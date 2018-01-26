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Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ разобраться в "деле Мисюриной"
29 января 2018 г. | Время публикации 17:39 | Последние изменения 18:11
Рубрики: Общество  
 
Владимир Гутенев | © РИА Новости / Евгений Одиноков
Депутат Госдумы Владимир Гутенев направил генеральному прокурору России Юрию Чайке обращение с просьбой проанализировать приговор врачу Елене Мисюриной и рассмотреть возможность апелляции или кассации по данному делу. Об этом сообщает РБК.

"Указанный приговор вызвал крайне неоднозначную и негативную реакцию медицинских работников, которые говорят о безосновательности и суровости наказания", - написал депутат. Он добавил, что экспертное сообщество считает приговор опасным прецедентом: он может привести к массовому отказу медиков от оказания услуг тяжелобольным пациентам по формальным основаниям.

Гутенев добавил, что возглавляемый им Союз машиностроителей России сотрудничает по программе донорства крови с московской больницей 52, гематологической службой, которой руководила Мисюрина. "Нам небезразлична судьба медицинских работников, которые оказывают помощь в решении социально значимых задач государства", - подчеркнул он.

Ранее на "дело Мисюриной" обратили внимание столичный мэр Сергей Собянин и заместитель мэра Леонид Печатников. Собянин заявил, что подобные дела "должны рассматриваться максимально корректно и объективно", а Печатников назвал произошедшее судебной ошибкой. По его словам, мэрия позаботилась о том, чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты.

Напомним, в 2015 году в клинику на Профсоюзной улице, где работала Елена Мисюрина, обратился 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы. Для уточнения диагноза Мисюрина сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости. Вечером того же дня пациент был доставлен в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит", и МРТ показала массивную забрюшинную гематому. Спустя несколько дней пациент скончался от острой кровопотери и отказа жизненно важных органов.

Мисюрина ни об операции, ни о смерти пациента не знала, однако на нее завели дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", а когда по ней истекли сроки, дело переквалифицировали в часть 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека". Следствие считает, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины. Прокуратура требовала для врача условного срока, но 22 января судья Черемушинского районного суда приговорила Мисюрину к двум годам лишения свободы. Защита врача просила суд проверить действия частной клиники, в которой скончался пациент, но все ходатайства были отклонены.
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