Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ разобраться в "деле Мисюриной"

29 января 2018 г. Департамент здравоохранения Москвы поддержал врача Мисюрину, назвав реальный срок "чудовищной ошибкой"

По мнению представителей департамента, суд не стал интересоваться мнением широкого состава экспертов, а самому врачу не была оказана поддержка в суде. Врачи же в дальнейшем просто откажутся иметь дело с "тяжелыми" пациентами.