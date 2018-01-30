

СК: вина врача Мисюриной доказана независимыми специалистами и результатами экспертиз Рубрики: Происшествия

Елена Мисюрина | Елена Мисюрина | Сайт ГКБ 52



В ведомстве пояснили, что виновность специалиста подтверждается результатами экспертиз. "Виновность врача-гематолога подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медучреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз", - пояснила представитель главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова (цитата по ТАСС).



В СК уверены, что Мисюрина, которая работает в частной клинике, нарушила методику выполнения трепанобиопсии правой подвздошной кости пациента. Вскоре после процедуры мужчина был доставлен в одну из столичных клинических больниц с повреждением кровеносных сосудов правой половины тазовой области, "которое образовалось в результате однократного механического воздействия диагностической иглы (пункционно-биопсийной, иглы-троакара)".



"Следствием и судом установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог, находясь в помещении частной клиники, расположенной по улице Профсоюзной, оказывая пациенту медицинскую услугу - трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых последний скончался через несколько дней", - заявила Иванова.



Согласно заключению комиссионных судебно-медицинских экспертиз, смерть мужчины наступила от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза.



Отметим, что "дело Мисюриной" вызвало широкий общественный резонанс. Ранее 29 января депутат Госдумы Владимир Гутенев



Перед этим на "дело Мисюриной" обратили внимание столичный мэр Сергей Собянин и его заместитель Леонид Печатников. Градоначальник заявил, что подобные дела "должны рассматриваться максимально корректно и объективно", а Печатников назвал произошедшее судебной ошибкой. По его словам, мэрия позаботилась о том, чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты.



В 2015 году в клинику на Профсоюзной улице, где работала Мисюрина, обратился 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы. Для уточнения диагноза Мисюрина сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости.



Вечером того же дня пациент был доставлен в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит", и МРТ показала массивную забрюшинную гематому. Спустя несколько дней пациент скончался от острой кровопотери и отказа жизненно важных органов.



Мисюрина ни об операции, ни о смерти пациента не знала, однако на нее завели дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", а когда по ней истекли сроки, дело переквалифицировали в часть 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".



Ранее следователи заявляли, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины. Прокуратура требовала для врача условного срока, но 22 января 2018 года судья Черемушкинского районного суда приговорила Мисюрину к двум годам лишения свободы. Защита врача просила суд проверить действия клиники, в которой скончался пациент, но все ходатайства были отклонены. Следственный комитет не сомневается в вине врача Юлии Мисюриной , которую на прошлой неделе Черемушкинский районный суд приговорил к двум годам лишения свободы, признав виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).В ведомстве пояснили, что виновность специалиста подтверждается результатами экспертиз. "Виновность врача-гематолога подтверждается показаниями независимых экспертов и опытных специалистов в области гематологии различных медучреждений федерального значения, которые подтвердили выводы проведенных по уголовному делу экспертиз", - пояснила представитель главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова (цитата по ТАСС).В СК уверены, что Мисюрина, которая работает в частной клинике, нарушила методику выполнения трепанобиопсии правой подвздошной кости пациента. Вскоре после процедуры мужчина был доставлен в одну из столичных клинических больниц с повреждением кровеносных сосудов правой половины тазовой области, "которое образовалось в результате однократного механического воздействия диагностической иглы (пункционно-биопсийной, иглы-троакара)"."Следствием и судом установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог, находясь в помещении частной клиники, расположенной по улице Профсоюзной, оказывая пациенту медицинскую услугу - трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции. Своими действиями она причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых последний скончался через несколько дней", - заявила Иванова.Согласно заключению комиссионных судебно-медицинских экспертиз, смерть мужчины наступила от массивной кровопотери вследствие кровотечения из поврежденных кровеносных сосудов таза.Отметим, что "дело Мисюриной" вызвало широкий общественный резонанс. Ранее 29 января депутат Госдумы Владимир Гутенев направил генпрокурору Юрию Чайке обращение с просьбой проанализировать приговор врачу и рассмотреть возможность апелляции или кассации по этому делу.Перед этим на "дело Мисюриной" обратили внимание столичный мэр Сергей Собянин и его заместитель Леонид Печатников. Градоначальник заявил, что подобные дела "должны рассматриваться максимально корректно и объективно", а Печатников назвал произошедшее судебной ошибкой. По его словам, мэрия позаботилась о том, чтобы в суде Мисюриной помогали самые лучшие и известные в стране адвокаты.В 2015 году в клинику на Профсоюзной улице, где работала Мисюрина, обратился 55-летний мужчина со злокачественным новообразованием крови, наследственным диабетом и раком предстательной железы. Для уточнения диагноза Мисюрина сделала пациенту трепанобиопсию - взятие образца костного мозга из подвздошной кости.Вечером того же дня пациент был доставлен в другую частную клинику с диагнозом "острый аппендицит", и МРТ показала массивную забрюшинную гематому. Спустя несколько дней пациент скончался от острой кровопотери и отказа жизненно важных органов.Мисюрина ни об операции, ни о смерти пациента не знала, однако на нее завели дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", а когда по ней истекли сроки, дело переквалифицировали в часть 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека".Ранее следователи заявляли, что во время трепанобиопсии Мисюрина проколола пациенту иглой сосуд, что привело к смерти мужчины. Прокуратура требовала для врача условного срока, но 22 января 2018 года судья Черемушкинского районного суда приговорила Мисюрину к двум годам лишения свободы. Защита врача просила суд проверить действия клиники, в которой скончался пациент, но все ходатайства были отклонены.



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