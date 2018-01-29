

Неизвестные "заминировали" несколько столичных больниц и здание ММВБ Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Поступили анонимные сообщения о якобы угрозе взрывов в ГКБ номер 70 на Федеративном проспекте, д. 17, в больнице 31 на улице Лобачевского, д. 43 ГКБ номер 67 на улице Саляма Адиля, д. 2, ГКБ номер 12 на ул. Бакинская, д. 26. Также неизвестный сообщил о том, что заминировано здание Московской биржи в Большом Кисловском пер., д. 13. На место следуют службы города, ведется проверка", - рассказал собеседник агентства. Еще один звонивший сообщил, что взрывчатка заложена в одном из зданий Совета Федерации на улице Воздвиженка, д. 4/1, сообщение о минировании Госдумы поступило во второй раз за день. Кроме того, неизвестные "заминировали" здание Ростуризма и аппарата уполномоченного по правам человека в доме 47 на улице Мясницкой, а также 52-й консультативно-диагностический центр министерства обороны РФ на улице Планетная, д. 3.



Ранее сообщалось об угрозах взрывов в Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех городских клинических больницах и здании Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Об этом сообщил агентству "Москва" источник в экстренных службах."Поступили анонимные сообщения о якобы угрозе взрывов в ГКБ номер 70 на Федеративном проспекте, д. 17, в больнице 31 на улице Лобачевского, д. 43 ГКБ номер 67 на улице Саляма Адиля, д. 2, ГКБ номер 12 на ул. Бакинская, д. 26. Также неизвестный сообщил о том, что заминировано здание Московской биржи в Большом Кисловском пер., д. 13. На место следуют службы города, ведется проверка", - рассказал собеседник агентства. Еще один звонивший сообщил, что взрывчатка заложена в одном из зданий Совета Федерации на улице Воздвиженка, д. 4/1, сообщение о минировании Госдумы поступило во второй раз за день. Кроме того, неизвестные "заминировали" здание Ростуризма и аппарата уполномоченного по правам человека в доме 47 на улице Мясницкой, а также 52-й консультативно-диагностический центр министерства обороны РФ на улице Планетная, д. 3.Ранее сообщалось об угрозах взрывов в столичных департаментах по конкурентной политике, торговли и услуг, финансов, здравоохранения, образования, а также труда и соцзащиты. Кроме того, из-за угрозы взрыва были эвакуированы управы районов Измайлово, Коньково, Хорошево-Мневники, Обручевский, Соколиная гора, Теплый Стан и Академический. Также эвакуация прошла в зданиях Московской государственной вневедомственной экспертизы, Главном управлении ЗАГСа Московской области, приемной правительства Московской области, Государственной фельдъегерской службы, а также в ГКБ номер 52.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 января 2018 г. Госдуму, шесть столичных управ и несколько департаментов эвакуировали из-за угрозы взрыва

Сообщается о том, что взрывные устройства якобы заложены в здании Госдумы, управе района Соколиная гора и Теплый Стан, а также еще в нескольких управах и в здании департамента образования. Ведется эвакуация.



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