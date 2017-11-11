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Мэр Москвы увидел положительную оценку благоустройству улиц в том, что на них стало больше людей
29 января 2018 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 11:53
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Мэр Москвы положительно оценил результаты благоустройства столицы по программе "Моя улица", обосновав это тем, что "количество людей на улицах стало значительно больше". Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант". Отвечая на вопрос, устраивает ли качество работ мэрию, Сергей Собянин высказал мнение, что оно стало "значительно лучше по сравнению с первыми проектами".

Мэр объяснил это тем, что к благоустройству присоединились "более крупные системные подрядчики", которые "уже набили руку, имеют опыт" и квалифицированных мастеров, " которых у нас в стране практически не было для такого объема благоустройства". В то же время мэр отметил, что "от проблем никто не застрахован", так как работы проводятся "в сжатые сроки, в летний сезон".

"В результате город выглядеть стал лучше. И это подтверждается тем, что количество людей на улицах стало значительно больше. По некоторым улицам в разы больше. Собственно, мне не столько важно, какую я оценку даю, а важно, какую дают москвичи. И если они с удовольствием гуляют по этим улицам, и их количество в разы увеличивается, можно говорить о позитивной оценке", - сказал Собянин.

Оценить влияние программы благоустройства на транспортную ситуацию по итогам года градоначальник не смог: "Нужен как минимум полный год, чтобы понять до конца, что произошло". "Но по первым месяцам, по нашим датчикам и другим объективным данным, скорость на основных магистралях города, таких как Тверская улица и Садовое кольцо, не ухудшилась", - заявил Собянин.

В то же время он посетовал на возросший трафик через центр города, назвав это проблемой, которую мэрия пока не может побороть. "Очевидно, что в целом ситуация улучшилась, если брать МКАД и вылетные магистрали. Но в центре ситуация сложнее в силу того, что часть трафика, которая раньше шла по МКАД или Третьему кольцу, начала идти через центр города", - сказал мэр.

Он объяснил это развитием систем навигации, которые советуют автомобилистам ехать через центр, видя, что он освободился - "за счет платной парковки, за счет процессов регулирования движения". Собянин выразил мнение, что ситуация изменится после строительства Северо-Восточной, Северо-Западной хорд и Южной рокады.

Напомним, в ноябре "Яндекс" назвал дорожную ситуацию внутри Садового кольца самой плохой за последние пять лет. В Центре организации дорожного движения, комментируя исследование, заявили, что подобные выводы указывают на возросшую привлекательность центра столицы в результате благоустройства.

В 2018 году масштаб работ по программе "Моя улица" будет значительно меньше. В границах Садового кольца, по словам мэра, будет реализовано "буквально два проекта - один в Кадашах и другой в районе Солянки и Мясницкой". "Во-первых, основные работы в центре завершены. Во-вторых, есть ограничения, связанные с проведением чемпионата мира", - объяснил Собянин снижение объема работ.

Ранее в мэрии сообщали, что в центре Москвы планируется благоустройство семи территорий: помимо упомянутых Кадашей и Солянки назывались переулки в районе Маросейки, территории в районе Киевского вокзала, у главного входа ВДНХ и у входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, где планируется создать новый пешеходный бульвар. Также планируется благоустроить площадь у станции метро "Улица 1905 года" и территорию Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

В наступившем году благоустройство коснется, в основном, периферийных районов Москвы и парковых зон. По словам Собянина, всего будет около 80 таких проектов. "Важно, чтобы эти проекты максимально были согласованы с жителями и отвечали их потребностям", - подчеркнул мэр. Отметим, что в прошлом году благоустройство парков оборачивалось недовольством жителей и больше напоминало вандализм.
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