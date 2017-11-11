Мэр Москвы увидел положительную оценку благоустройству улиц в том, что на них стало больше людей

Мэр Москвы положительно оценил результаты благоустройства столицы по программе "Моя улица", обосновав это тем, что "количество людей на улицах стало значительно больше". Об этом он заявил в интервью газете "Коммерсант"
. Отвечая на вопрос, устраивает ли качество работ мэрию, Сергей Собянин высказал мнение, что оно стало "значительно лучше по сравнению с первыми проектами".
Мэр объяснил это тем, что к благоустройству присоединились "более крупные системные подрядчики", которые "уже набили руку, имеют опыт" и квалифицированных мастеров, " которых у нас в стране практически не было для такого объема благоустройства". В то же время мэр отметил, что "от проблем никто не застрахован", так как работы проводятся "в сжатые сроки, в летний сезон".
"В результате город выглядеть стал лучше. И это подтверждается тем, что количество людей на улицах стало значительно больше. По некоторым улицам в разы больше. Собственно, мне не столько важно, какую я оценку даю, а важно, какую дают москвичи. И если они с удовольствием гуляют по этим улицам, и их количество в разы увеличивается, можно говорить о позитивной оценке", - сказал Собянин.
Оценить влияние программы благоустройства на транспортную ситуацию по итогам года градоначальник не смог: "Нужен как минимум полный год, чтобы понять до конца, что произошло". "Но по первым месяцам, по нашим датчикам и другим объективным данным, скорость на основных магистралях города, таких как Тверская улица и Садовое кольцо, не ухудшилась", - заявил Собянин.
В то же время он посетовал на возросший трафик через центр города, назвав это проблемой, которую мэрия пока не может побороть. "Очевидно, что в целом ситуация улучшилась, если брать МКАД и вылетные магистрали. Но в центре ситуация сложнее в силу того, что часть трафика, которая раньше шла по МКАД или Третьему кольцу, начала идти через центр города", - сказал мэр.
Он объяснил это развитием систем навигации, которые советуют автомобилистам ехать через центр, видя, что он освободился - "за счет платной парковки, за счет процессов регулирования движения". Собянин выразил мнение, что ситуация изменится после строительства Северо-Восточной, Северо-Западной хорд и Южной рокады.
Напомним, в ноябре "Яндекс" назвал дорожную ситуацию внутри Садового кольца самой плохой за последние пять лет
. В Центре организации дорожного движения, комментируя исследование, заявили, что подобные выводы указывают на возросшую привлекательность
центра столицы в результате благоустройства.
В 2018 году масштаб работ по программе "Моя улица" будет значительно меньше
. В границах Садового кольца, по словам мэра, будет реализовано "буквально два проекта - один в Кадашах и другой в районе Солянки и Мясницкой". "Во-первых, основные работы в центре завершены. Во-вторых, есть ограничения, связанные с проведением чемпионата мира", - объяснил Собянин снижение объема работ.
Ранее в мэрии сообщали, что в центре Москвы планируется благоустройство семи территорий: помимо упомянутых Кадашей и Солянки назывались переулки в районе Маросейки, территории в районе Киевского вокзала, у главного входа ВДНХ и у входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, где планируется создать новый пешеходный бульвар
. Также планируется благоустроить площадь у станции метро "Улица 1905 года" и территорию Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.
В наступившем году благоустройство коснется, в основном, периферийных районов Москвы и парковых зон. По словам Собянина, всего будет около 80 таких проектов. "Важно, чтобы эти проекты максимально были согласованы с жителями и отвечали их потребностям", - подчеркнул мэр. Отметим, что в прошлом году благоустройство парков оборачивалось недовольством жителей и больше напоминало вандализм
.