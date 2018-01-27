Госдуму, шесть столичных управ и несколько департаментов эвакуировали из-за угрозы взрыва Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



Анонимные звонки поступили в управу района Соколиная гора на улице Щербакова, дом 5А, управу Теплого Стана на Профсоюзной улице, 154, корпус 2, управу Академического района на Новочеремушкинской улице 23, корпус 5. Позднее поступили сообщения об угрозе взрыва в управах районов Коньково (улица Островитянова, д. 32) и Хорошево-Мневники (улица Народного Ополчения, д. 33) и Обручевского района (улица Новаторов, д. 4).



Кроме того, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании департамента образования Москвы на набережной Академика Туполева, дом 15, корпус 4, в департаменте торговли и услуг, департаменте труда и соцзащиты на Новой Басманной, 10.



Эвакуация была проведена в приемной депутатов на первом этаже жилого дома на Абрамцевской улице, д. 16Б, в приемной правительства Московской области на Садовой-Триумфальной, д. 10/13, стр. 2 и в здании Государственной фельдъегерской службы на улице Солянке, д. 8.



Звонки о "минировании" также поступили в здание Московской государственной вневедомственной экспертизы на Триумфальной площади, д. 1, в департамент финансов на Миусской площади, д. 2, в главное управление ЗАГСа Московской области в Среднем Каретном переулке, д. 7, в управу района Измайлово на 5-й Парковой улице, д. 16, в школу 324 на улице Удальцова, д. 31.



26-го и 27-го звонки об угрозе взрыва поступали в



Волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры началась в России 11 сентября. С этого дня атаке телефонных террористов подверглось почти 4 тыс. объектов, было эвакуировано свыше 2,6 миллиона человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах. Здания Госдумы, шести районных управ, нескольких департаментов мэрии Москвы и других учреждений эвакуировали в понедельник днем из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил агентству "Москва" источник в экстренных службах.Анонимные звонки поступили в управу района Соколиная гора на улице Щербакова, дом 5А, управу Теплого Стана на Профсоюзной улице, 154, корпус 2, управу Академического района на Новочеремушкинской улице 23, корпус 5. Позднее поступили сообщения об угрозе взрыва в управах районов Коньково (улица Островитянова, д. 32) и Хорошево-Мневники (улица Народного Ополчения, д. 33) и Обручевского района (улица Новаторов, д. 4).Кроме того, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании департамента образования Москвы на набережной Академика Туполева, дом 15, корпус 4, в департаменте торговли и услуг, департаменте труда и соцзащиты на Новой Басманной, 10.Эвакуация была проведена в приемной депутатов на первом этаже жилого дома на Абрамцевской улице, д. 16Б, в приемной правительства Московской области на Садовой-Триумфальной, д. 10/13, стр. 2 и в здании Государственной фельдъегерской службы на улице Солянке, д. 8.Звонки о "минировании" также поступили в здание Московской государственной вневедомственной экспертизы на Триумфальной площади, д. 1, в департамент финансов на Миусской площади, д. 2, в главное управление ЗАГСа Московской области в Среднем Каретном переулке, д. 7, в управу района Измайлово на 5-й Парковой улице, д. 16, в школу 324 на улице Удальцова, д. 31.26-го и 27-го звонки об угрозе взрыва поступали в прокуратуру Москвы . В обоих случаях тревога была ложной. Ложным оказалось и сообщение о "минировании" Киевского и Курского вокзалов Волна ложных сообщений о минировании различных объектов инфраструктуры началась в России 11 сентября. С этого дня атаке телефонных террористов подверглось почти 4 тыс. объектов, было эвакуировано свыше 2,6 миллиона человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), аналогичные уголовные дела расследуются и в других городах.



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