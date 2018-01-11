Собянин назвал бессмысленным объединение районов Москвы: это "не фишка" мэрии

Власти Москвы не видят необходимости в укрупнении столичных районов. Об этом в интервью "Коммерсанту"
заявил мэр Сергей Собянин, комментируя недавнюю инициативу референдума об объединении районов Марьино и Люблино.
"Мы много занимались оптимизацией бюджетной сети, и поэтому, видимо, считается, что процессы укрупнения и реорганизации наша фишка, без которой жить не можем. Ничего подобного", - сказал градоначальник. По его мнению, в Москве "устоявшаяся и стабильная" структура районов, а сами районы "достаточно большие". "Конечно, там нужна и муниципальная власть, и администрация. Работы более чем достаточно, и пытаться там сейчас что-то реорганизовывать, укрупнять не вижу никакого смысла", - заключил Собянин.
Напомним, заявку на референдум об объединении муниципальных округов Марьино и Люблино подавала инициативная группа организации "За комфортную среду", тесно связанной с городскими казачьими обществами и "Офицерами России". Советы депутатов обоих районов одобрили предложение. Провести референдум планировалось в один день с выборами президента 18 марта. Позже инициативная группа отозвала заявку, не объяснив причины.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что идея референдума не нашла поддержки. "Я интересовался, говорят, народ вообще не понимает, зачем объединять два муниципалитета", - цитирует его агентство "Москва"
. Горбунов также отметил, что инициаторы уже не успеют провести референдум именно 18 марта, хотя срок сбора подписей еще не истек.
Организаторы ранее поясняли, что за счет сокращения чиновничьего аппарата объединение округов поможет сэкономить. Оппозиционные политики высказывали мнение, что референдум затевается для повышения явки на президентских выборах. На прошлой неделе глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила категорически против
проведения референдумов, опросов и других "дополнительных действий" на избирательных участках в день выборов президента.