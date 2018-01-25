Спортивную площадку в Химках не могут достроить полтора года Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Работы по реконструкции хоккейной коробки были начаты еще осенью 2016 года. Первоначально датой окончания работ, согласно инфощиту, значился февраль 2017 года, однако позднее эту информацию со щита убрали, и до сегодняшнего дня новой так и не появилось. На протяжении всего времени доступ на площадку остается закрыт для жителей, а сами работы прекратились полгода назад. На просьбы сообщить точные сроки завершения работ администрация Химок не реагирует.



Между тем в одном из ответов на вопросы местных жителей заместитель главы округа сообщает, что первый этап строительства завершен, а работы приостановлены "в связи с поиском инвестора для проведения второго этапа реализации проекта". Спорткомитет администрации города на вопросы в социальных сетях отвечает, что работы по устройству катка полностью окончены и "на данном этапе идет процедура согласования архитектурно-градостроительного облика объекта в окружающем пространстве". А глава территориального управления "Новогорск - Планерная" Сергей Купцов заявил, что ввод спортивной площадки в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2018 года. На вопрос о том, какие работы будут выполнены за этот срок, он ответить не смог.



"То есть всего на реконструкцию хоккейной коробки хотят потратить два года. Для сравнения - в Краснодаре владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий построил современный стадион на 35 тысяч зрителей за три с небольшим года", - констатирует автор материала. Между тем, по данным сайта госзакупок, администрация Химок заключила несколько контрактов на работы по данной площадке на общую сумму 20 миллионов 733 тысячи 040 рублей. Из них было выплачено 12,5 миллиона рублей: один из подрядчиков был вынужден подать в суд на администрацию города из-за отсутствия оплаты выполненных работ и выиграл дело.



В числе оплаченных значатся в том числе и работы по поставке покрытия из искусственной травы, однако само покрытие на площадке отсутствует, а куда пошли деньги, выделенные на спортивную площадку, неизвестно, как и то, почему администрация Химок вынуждена искать нового инвестора. Депутаты фракции "Яблоко" готовят запросы в надзорные и правоохранительные органы, чтобы прояснить ситуацию.



Ранее глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратил внимание на то, что в столице



Уже почти полтора года администрация городского округа Химки не может достроить спортивную площадку в одном из дворов на улице Панфилова. Работы там прекратились полгода назад, хотя площадка не готова и наполовину. Когда именно она будет достроена и почему власти вынуждены искать нового инвестора, неизвестно, сообщает портал округа Химки "ЯНовости" Работы по реконструкции хоккейной коробки были начаты еще осенью 2016 года. Первоначально датой окончания работ, согласно инфощиту, значился февраль 2017 года, однако позднее эту информацию со щита убрали, и до сегодняшнего дня новой так и не появилось. На протяжении всего времени доступ на площадку остается закрыт для жителей, а сами работы прекратились полгода назад. На просьбы сообщить точные сроки завершения работ администрация Химок не реагирует.Между тем в одном из ответов на вопросы местных жителей заместитель главы округа сообщает, что первый этап строительства завершен, а работы приостановлены "в связи с поиском инвестора для проведения второго этапа реализации проекта". Спорткомитет администрации города на вопросы в социальных сетях отвечает, что работы по устройству катка полностью окончены и "на данном этапе идет процедура согласования архитектурно-градостроительного облика объекта в окружающем пространстве". А глава территориального управления "Новогорск - Планерная" Сергей Купцов заявил, что ввод спортивной площадки в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2018 года. На вопрос о том, какие работы будут выполнены за этот срок, он ответить не смог."То есть всего на реконструкцию хоккейной коробки хотят потратить два года. Для сравнения - в Краснодаре владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий построил современный стадион на 35 тысяч зрителей за три с небольшим года", - констатирует автор материала. Между тем, по данным сайта госзакупок, администрация Химок заключила несколько контрактов на работы по данной площадке на общую сумму 20 миллионов 733 тысячи 040 рублей. Из них было выплачено 12,5 миллиона рублей: один из подрядчиков был вынужден подать в суд на администрацию города из-за отсутствия оплаты выполненных работ и выиграл дело.В числе оплаченных значатся в том числе и работы по поставке покрытия из искусственной травы, однако само покрытие на площадке отсутствует, а куда пошли деньги, выделенные на спортивную площадку, неизвестно, как и то, почему администрация Химок вынуждена искать нового инвестора. Депутаты фракции "Яблоко" готовят запросы в надзорные и правоохранительные органы, чтобы прояснить ситуацию.Ранее глава столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин обратил внимание на то, что в столице стремительно ухудшается ситуация с массовым спортом : спортивные площадки разрушаются или отдаются под застройку, а громкие отчеты чиновников "о здоровье нации" ничего не меняют. Так, от Стадиона юных пионеров на Ленинградском шоссе осталась только одна стена, аналогичная угроза нависла над стадионом "Красная Стрела" (бывший "Локомотив") в Лосинке. На Живописной ради элитного дома захвачена территория стадиона "Октябрь", а застройка общедоступной спортплощадки превратила в "горячую точку" улицу Кравченко. А стадион "Алмаз" в парке "Покровское-Стрешнево" приватизирован вместе с одноименным заводом, и попасть туда невозможно даже за деньги.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 25 января 2018 г. "Оргии спортивного престижа": Митрохин рассказал, как стадионы в Москве массово застраивают и отдают под коммерцию

Несмотря на периодические заявления чиновников о доступности спорта в столице, площадок для массового спорта становится все меньше. Спорткомплексы активно разрушаются, приватизируются или отдаются под застройку.

