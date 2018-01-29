Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в "резиновой" квартире в подмосковном Красногорске Рубрики: Происшествия

МЧС России



Пожар произошел 28 января в квартире 22-этажного дома на Южном бульваре, 6. На месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее шестилетний внук. Двое пострадавших - 48-летний мужчина с 13-летним сыном - были доставлены в больницу, где впоследствии скончались.



Ранее глава ведомства Дмитрий Марков сообщал



По данным следствия, все погибшие - уроженцы Таджикистана. Всего в сгоревшей квартире жили девять приезжих из этой республики, трое из них - дети. Квартира была предоставлена на правах аренды. "Законность пребывания данных лиц на территории РФ проверяется", - сообщили в областном главке. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).



Как пишет



Официально причина пожара пока не называется. "Дом многоквартирный, 22 этажа, четыре подъезда - будем разбираться, что стало причиной", - написал в своем



Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в многоэтажном доме в подмосковном Красногорске. По факту пожара возбуждено уголовное дело о непредумышленном убийстве, сообщает ГСУ СК по Московской области.Пожар произошел 28 января в квартире 22-этажного дома на Южном бульваре, 6. На месте происшествия погибли 48-летняя женщина и ее шестилетний внук. Двое пострадавших - 48-летний мужчина с 13-летним сыном - были доставлены в больницу, где впоследствии скончались.Ранее глава ведомства Дмитрий Марков сообщал "Интерфаксу" , что госпитализированные пациенты были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства здравоохранения сообщает, что в больницах остаются двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии.По данным следствия, все погибшие - уроженцы Таджикистана. Всего в сгоревшей квартире жили девять приезжих из этой республики, трое из них - дети. Квартира была предоставлена на правах аренды. "Законность пребывания данных лиц на территории РФ проверяется", - сообщили в областном главке. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Как пишет "Московский комсомолец" , во время пожара жильцы квартиры прыгали из окон с высоты шестого этажа. По данным издания, соседи утверждают, что перед пожаром слышали сильный хлопок, хотя в доме нет газового оборудования. Очевидцы также заявляют, что пожарным было сложно подобраться к дому из-за припаркованных на тротуаре машин.Официально причина пожара пока не называется. "Дом многоквартирный, 22 этажа, четыре подъезда - будем разбираться, что стало причиной", - написал в своем Instagram-аккаунте глава городского округа Красногорск Радий Хабиров. Власти взяли на контроль проверку по факту возгорания.



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