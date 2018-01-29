Москвичам пообещали, что погода в течение недели будет "веселой" Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



По прогнозу синоптиков, прирост осадков к вечеру в городе может составить два миллиметра. Ближайшей ночью в Москве выпадет до трех миллиметров, днем во вторник - еще до пяти миллиметров осадков. Ожидаются метель, снежные заносы, усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом снегопад будет сопровождаться потеплением. Днем температура повысится до минус двух, а местами - до нуля градусов.



В настоящее время ситуационный центр ЦОДД Москвы оценивает загруженность улично-дорожной сети в шесть баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице. МКАД загружен на востоке внешней и юге внутренней стороны. Низкие скорости на ТТК зафиксированы на севере по внешней стороне.



Автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров. особое внимание рекомендовано обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, где может возникнуть гололед. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.



По данным официального аккаунта столичной подземки



В течение всей недели в столице ожидаются перепады температур. Как рассказал в эфире



"Температура повышается уже сейчас, в ближайшую ночь температура уже будет минус один - минус три, а днём около нулевой отметки. 31 января существенных изменений в погоде не ожидается. А днём по области температура может достигнуть положительных значений", - отметил специалист.



В то же время с наступлением последнего месяца зимы в столицу придёт похолодание. "1 февраля будет уже другой циркуляционный механизм, давление начнёт повышаться, снег уже будет небольшой, ветер будет 12-17 м/с, произойдёт понижение температуры при повышенном давлении. Ночные температуры от минус 8 до минус 10, а по области до минус 13 градусов. Днём температурный фон от минус двух до минус четырех, по области до минус 7 градусов. Холодным ожидается и 2 февраля. А 3 февраля начнётся постепенное повышение температуры", - заключил Вильфанд.



Из-за начавшегося в столице снегопада водителей просят отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта, до конца дня в столичном регионе сохранится снег, возможно образование гололедицы и снежных заносов. По данным Гидрометцентра России, за последние 12 часов в столице выпало 6 миллиметров осадков в виде снега или около 15% январской нормы. Высота снежного покрова к 09:00 понедельника составила 20 сантиметров и к утру вторника может достичь рекордных за зиму 25 сантиметров.По прогнозу синоптиков, прирост осадков к вечеру в городе может составить два миллиметра. Ближайшей ночью в Москве выпадет до трех миллиметров, днем во вторник - еще до пяти миллиметров осадков. Ожидаются метель, снежные заносы, усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом снегопад будет сопровождаться потеплением. Днем температура повысится до минус двух, а местами - до нуля градусов.В настоящее время ситуационный центр ЦОДД Москвы оценивает загруженность улично-дорожной сети в шесть баллов. Наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице. МКАД загружен на востоке внешней и юге внутренней стороны. Низкие скорости на ТТК зафиксированы на севере по внешней стороне.Автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров. особое внимание рекомендовано обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, где может возникнуть гололед. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы, передвигаться только по тротуарам и переходить проезжую часть только по пешеходным переходам.По данным официального аккаунта столичной подземки в Twitter , в связи с ухудшением погодных условий службы метрополитена работают в усиленном режиме, движение по линиям осуществляется в штатном режиме. В работах по уборке столичных улиц задействовано более 10 тысяч единиц специализированной техники, передает агентство "Москва" В течение всей недели в столице ожидаются перепады температур. Как рассказал в эфире "Национальной службы новостей" глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, 31 января в Московской области столбики термометров достигнут положительных значений."Температура повышается уже сейчас, в ближайшую ночь температура уже будет минус один - минус три, а днём около нулевой отметки. 31 января существенных изменений в погоде не ожидается. А днём по области температура может достигнуть положительных значений", - отметил специалист.В то же время с наступлением последнего месяца зимы в столицу придёт похолодание. "1 февраля будет уже другой циркуляционный механизм, давление начнёт повышаться, снег уже будет небольшой, ветер будет 12-17 м/с, произойдёт понижение температуры при повышенном давлении. Ночные температуры от минус 8 до минус 10, а по области до минус 13 градусов. Днём температурный фон от минус двух до минус четырех, по области до минус 7 градусов. Холодным ожидается и 2 февраля. А 3 февраля начнётся постепенное повышение температуры", - заключил Вильфанд.



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